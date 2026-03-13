Потери США растут: самолет-заправщик KC-135 потерпел крушение в Ираке

Что произошло

По информации американских военных, инцидент произошел в четверг во время выполнения задачи в рамках операции.

"Центральное командование США осведомлено о потере американского самолета-заправщика KC-135. Инцидент произошел в дружественном воздушном пространстве во время операции "Эпическая ярость", в настоящее время продолжаются спасательные работы.

В инциденте участвовали два самолета. Один из самолетов упал на западе Ирака, а второй благополучно приземлился. Это не было следствием враждебного или дружественного огня".

В командовании уточнили, что сейчас продолжается сбор информации о происшествии, а подробности будут опубликованы позже.

Очередной инцидент во время операции

Крушение самолета стало еще одним происшествием, произошедшим с американскими военными с начала операции против Ирана.

Ранее сообщалось, что 1 марта, на второй день войны, США потеряли три истребителя F-15E Strike Eagle. Тогда в CENTCOM заявили, что самолеты были сбиты системой противовоздушной обороны Кувейта в результате ошибки.

Потери американских военных

По данным командования, с начала совместных ударов США и Израиля по территории Ирана погибли семь американских военнослужащих. Еще около 150 человек получили ранения различной степени тяжести.