В Британії заявили про успіхи контрнаступу ЗСУ та втрати російської армії

ЗСУ мають значні успіхи у контрнаступі на півдні, а російська армія ще не досягла жодної зі своїх стратегічних та зазнала величезних втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Express .

"На сьогодні загинуло понад 25 000 російських солдатів, а всього, якщо враховувати вбитих, взятих у полон і зареєстрованих десятків тисяч дезертирів, це понад 80 000 вбитих, поранених та інших категорій", - заявив міністр оборони Британії Бен Воллес.

Воллес прогнозує, що ці втрати будуть ще довго впливати на російську армію та її боєздатність. За його словами, Росія ще не досягла жодної зі своїх стратегічних цілей.

"Українська армія вступає в бій з російськими військами, реалізуючи як артилерійські, так і наземні операції. Вони досягають реальних успіхів, але зрозуміло, як ми бачили в інших місцях цього конфлікту, бої близькі та важкі, і Україна зазнає втрат, пов'язаних із силами, що атакують", - сказав Воллес.

На його думку, український контрнаступ завдав серйозних збитків низці річкових переправ з метою обмежити логістичну підтримку Росії.