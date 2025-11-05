ЕС введет испытательный срок для новых членов: что это значит для Украины

В Еврокомиссии обсуждают введение для новых членов Европейского союза "испытательного срока" с возможностью приостановления их прав или исключения из блока при нарушении демократических принципов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Financial Times .

Европейская комиссия разрабатывает предложения, которые позволят не только усиливать контроль за соблюдением демократических норм, но и временно ограничивать участие страны в работе институций ЕС в случае отступления от ключевых принципов.

Такой шаг связан с растущими опасениями среди европейских столиц относительно того, что потенциальные кандидаты, включая Украину, Молдову и государства Западных Балкан, после вступления могут начать отходить от стандартов демократии, свободы СМИ и независимости судов.

Причины появления инициативы

Инициатива возникла на фоне возобновления процесса расширения Европейского союза, который был фактически заморожен более десяти лет.

Полномасштабная война России против Украины вновь сделала вопрос интеграции стран-соседей приоритетным для Брюсселя.

Однако опыт взаимодействия с Венгрией, где правительство Виктора Орбана системно нарушает принципы демократии и ослабляет санкционную политику против Москвы, заставил страны-члены ЕС действовать осторожнее.

Как отметила еврокомиссар по вопросам расширения, "я не хочу, чтобы меня запомнили как комиссара, которая привела троянских коней, активных через пять, десять или пятнадцать лет".

По ее словам, европейские столицы высказывают гораздо больше сдержанности в закрытых переговорах, чем в публичных заявлениях о поддержке новых членов.

Возможные последствия и реакция

В рамках новой схемы Еврокомиссия предлагает усилить гарантии верховенства права и создать механизмы временной приостановки прав или льгот государства, если оно системно нарушает ценности союза.

В случае повторных нарушений документ предусматривает возможность исключения страны из блока. Такой подход может вызвать критику со стороны Киева и других стран-кандидатов, которые могут расценить его как дискриминационный.