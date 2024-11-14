DeepState написал о продвижении врага возле Курахово и в Купянске. Генштаб отрицает

Украинские военные отрицают оккупацию россиянами Ильинки возле Курахово. Также в ВСУ опровергают информацию о пребывании врага в Купянске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ.

Сервис DeepState в среду, 13 ноября, заявил о захвате россиянами населенного пункта Ильинка на Кураховском направлении. Также аналитики написали о продвижении врага в селе Дальнее, возле Новодонецкого и Трудового (Кураховское направление).

Кроме того, DeepState сообщил о продвижении российских войск в Купянске Харьковской области.

Генштаб ВСУ в четверг, 14 ноября, заявил, что информация об оккупации населенного пункта Ильинка и о якобы пребывании российских войск в городе Купянск не соответствует действительности.

"Купянск полностью под контролем Сил обороны Украины. Населенный пункт Ильинка Донецкой области также находится под украинским контролем. В его окрестностях постоянно продолжаются бои с врагом, но наши подразделения крепко удерживают позиции", - говорится в сообщении.

скриншот deepstatemap.live