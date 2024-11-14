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DeepState написал о продвижении врага возле Курахово и в Купянске. Генштаб отрицает

Купянск, Четверг 14 ноября 2024 11:45
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DeepState написал о продвижении врага возле Курахово и в Купянске. Генштаб отрицает Фото: в ВСУ отрицают пребывание россиян в Купянске (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные отрицают оккупацию россиянами Ильинки возле Курахово. Также в ВСУ опровергают информацию о пребывании врага в Купянске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ.

Сервис DeepState в среду, 13 ноября, заявил о захвате россиянами населенного пункта Ильинка на Кураховском направлении. Также аналитики написали о продвижении врага в селе Дальнее, возле Новодонецкого и Трудового (Кураховское направление).

Кроме того, DeepState сообщил о продвижении российских войск в Купянске Харьковской области.

Генштаб ВСУ в четверг, 14 ноября, заявил, что информация об оккупации населенного пункта Ильинка и о якобы пребывании российских войск в городе Купянск не соответствует действительности.

"Купянск полностью под контролем Сил обороны Украины. Населенный пункт Ильинка Донецкой области также находится под украинским контролем. В его окрестностях постоянно продолжаются бои с врагом, но наши подразделения крепко удерживают позиции", - говорится в сообщении.

скриншот deepstatemap.live

Россияне заходили в Купянск

Вчера, 13 ноября, Генштаб ВСУ заявил, что оккупанты пытались продвинуться на Купянском направлении. Часть россиян была в форме ВСУ. Украинские защитники остановили штурмы врага, который атаковал в четыре волны.

Позже DeepState показал видео атаки оккупантов на Купянск. Аналитики отметили, что ВСУ разбили российскую технику, но около 15 оккупантов разбежались по домам в Купянске.

По словам начальника Купянской ГВА, по состоянию на утро ситуация в городе контролируется. Он подчеркнул, что россияне не закрепились, а оставшихся в Купянске оккупантов уничтожили.

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