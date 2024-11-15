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Потери России. ВСУ уничтожили уже более 717 тысяч оккупантов

Украина , Пятница 15 ноября 2024 08:01
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Потери России. ВСУ уничтожили уже более 717 тысяч оккупантов Фото: ВСУ ликвидировали 717 тысяч россиян (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия потеряла на войне против Украины уже более 717 тысяч солдат. За последние сутки украинские воины ликвидировали 1520 захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника на 15 ноября 2024 года ориентировочно составили:

  • личного состава - около 717590 (+1520) человек,
  • танков - 9330 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин - 18968 (+21) ед,
  • артиллерийских систем - 20492 (+20) ед,
  • РСЗО - 1252 ед,
  • средства ПВО - 999 (+2) ед,
  • самолетов - 369 ед,
  • вертолетов - 329 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 18886 (+34),
  • крылатые ракеты - 2641 (+1),
  • корабли /катера - 28 ед,
  • подлодки - 1 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 29167 (+77) ед,
  • специальная техника - 3645 (+16).

Стоит добавить, что Россия умалчивает о потерях своих войск на войне против Украины. Москва также скрывает потери военной техники.

Ситуация на фронте

Российские оккупанты продолжают наступать на фронте. Самым активным участком остается Кураховское направление.

Кроме того, россияне активизировались на Купянском направлении. Недавно украинские воины отбили массированную атаку на Купянск. Как отметили в Генштабе, часть россиян переоделась в форму ВСУ.

Украинские воины подчеркивают, что в Купянске российских войск нет, город под контролем Сил обороны. Детальнее о ситуации в Купянске - в нашем материале.

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