Потери России в войне против Украины превысили 89 тысяч человек, - Генштаб

Украинские военные за прошедшие сутки ликвидировали еще 560 оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны Россия потеряла 89 440 своих солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба.

Напомним, по данным Генерального штаба ВСУ, за минувшие сутки Вооруженные силы Украины отразили 12 атак россиян на Донбассе. Оккупанты же окапываются на Сватовском и Лиманском направлениях и отводят войска из Олешков.

Также сообщалось, что ВСУ пресекают попытки оккупантов сосредоточить усилия для мощного удара.

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