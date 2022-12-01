Втрати Росії у війні проти України перевищили 89 тисяч людей, - Генштаб

Українські військові минулої доби ліквідували ще 560 окупантів. Всього з початку повномасштабної війни Росія втратила 89 440 своїх солдатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу.
Загальні бойові втрати противника на 1 грудня орієнтовно склали:
Нагадаємо, за даними Генерального штабу ЗСУ, минулої доби Збройні сили України відбили 12 атак росіян на Донбасі. Окупанти ж окопуються на Сватівському та Лиманському напрямах і відводять війська з Олешків.
Також повідомлялося, що ЗСУ припиняють спроби окупантів зосередити зусилля на потужний удар.
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