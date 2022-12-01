Россияне уменьшают количество войск в Олешках, а ВСУ держат оборону на Донбассе, - Генштаб
За минувшие сутки Вооруженные силы Украины отразили 12 атак россиян на Донбассе. Оккупанты же окапываются на Сватовском и Лиманском направлениях и отводят войска из Олешков.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сводку Генерального штаба ВСУ.
Отраженые ВСУ атаки
За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов: Новоселовское, Стельмаховка и Белогоровка Луганской области и Белогоровка, Яковлевка, Бахмут, Курдюмовка, Красногоровка, Каменка, Водяное, Первомайское и Марьинка на Донетчину.
В целях недопущения продвижения украинских воинов на Сватовском и Лиманском направлениях, россияне осуществляют инженерное оборудование линии обороны. Продолжают перемещение личного состава, боеприпасов и горюче-смазочных материалов для комплектования и обеспечения новых подразделений и понесших потери.
Обстрелы россиян
За прошедшие сутки россияне нанесли 2 ракетных удара по гражданским объектам в населенном пункте Камышеваха Запорожской области, совершили 41 авиационный удар и 28 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам, в том числе и городу Херсон.
Сохраняется угроза нанесения оккупантами ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры на всей территории Украины.
- На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена. На полигонах республики Беларусь идет подготовка отдельных подразделений противника.
- На Северском направлении захватчики совершили артиллерийские обстрелы населенных пунктов Середина Буда, Бачевск, Белополье, Будки и Краснополье Сумской области.
- На Слобожанском направлении противник продолжает удерживать свои войска в приграничных районах Белгородской области. Обстрелы из российской артиллерии подверглись районам населенных пунктов Ветеринарное, Казачья Лопань, Высокая Яруга, Стрелка, Красное, Старица, Огурцово, Бударки, Чугуновка, Двухлетняя и Западное Харьковской области.
- На Купянском и Лиманском направлениях противник ведет оборону. Зафиксировано огневое влияние врага по районам населенных пунктов Купянск, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное Берестово, Дружелюбовка Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка и Белогоровка в Луганской области.
- На Бахмутском направлении противник в дальнейшем сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий. Обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись объектам в районах населенных пунктов Верхнекаменное, Спорное, Выемка, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Часов Яр, Опытное, Клищиевка, Северное, Залезное.
- На Авдеевском направлении враг пытается улучшить тактическое положение. Огневое поражение из танков и артиллерии разных типов получили объекты в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.
- В Новопавловском направлении враг обороняется. Зафиксированы обстрелы со всего спектра артиллерии по районам Угледара, Богоявленки, Пречистовки и Великой Новоселки в Донецкой области.
- В Запорожском направлении враг ведет оборонительные действия. Совершил артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Загорное, Орехов, Новоандреевка, Малые Щербаки и Плавные Запорожской области и Никополь на Днепропетровщине.
- В Херсонском направлении враг обороняет ранее занятые рубежи. Артиллерийские и танковые обстрелы подверглись районам населенных пунктов, расположенных на правом берегу реки Днепр в Херсонской области. Враг не прекращает обстреливать пригород и сам Херсон.
Атаки Вооруженных сил Украины
Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян, а также 4 удара по позициям их зенитно-ракетных комплексов.
В то же время, украинские подразделения сбили БПЛА (вероятно типа "Орлан-10"). Информация уточняется.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за минувшие сутки поразили 7 районов сосредоточения личного состава и ВВТ, состав горюче-смазочных материалов, а также 5 других важных объектов россиян.
Кроме того, наблюдается уменьшение количества российских военных и военной техники в населенном пункте Олешки. Из отдельных населенных пунктов Херсонской области войска россиян выведены и рассредоточены в лесополосах вдоль участка автодороги Олешки-Гола Пристань. Основа часть войск – это мобилизованные лица.
Российские оккупанты продолжают использовать гражданские объекты на временно захваченных территориях. Так, в помещении школы одного из населенных пунктов Запорожской области захватчики обустроили полевой госпиталь. В течение 28-29 ноября фиксировалась эвакуация раненых захватчиков колонной из грузовиков и автобусов, двигавшейся в сторону Мелитополя.
Напомним, что ВСУ проводят операцию на Кинбурнской косе, а россияне пытаются удерживать оборону на западе Луганской области.
Также сообщалось, что российские усилия вокруг Бахмута показывают, что Москва в корне не извлекла уроки из предыдущих кампаний с большим количеством жертв, которые сосредоточены только с целью ограниченного оперативного или стратегического значения.
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