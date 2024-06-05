Генштаб сообщает о напряженной ситуации на Купянском направлении: продолжаются бои

На Купянском направлении в течение суток российские оккупанты 14 раз атаковали позиции ВСУ. Отражены 11 наступательных действий противника. До сих пор продолжаются три боестолкновения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

За сутки произошло 99 боевых столкновений. Ситуация на фронте остается напряженной, но контролируемой, говорится в сводке Генштаба.

На Харьковском направлении российские оккупанты четыре раза при поддержке авиации по направлению Шебекино с территории РФ пытались штурмовать позиции наших подразделений в районе Волчанска. Все вражеские атаки были безуспешны.

По имеющейся информации, потери агрессора на данном направлении составили 96 человек погибшими и ранеными. Уничтожены один танк, четыре артиллерийские системы, семь БПЛА, девять автомобилей и шесть единиц специальной техники. Также пять автомобилей и одна артсистема были повреждены. Поражены 14 блиндажей и склад с боеприпасами.

На Купянском направлении враг атаковал 14 раз наши позиции вблизи населенных пунктов Петропавловка, Синьковка, Стельмаховка и Новоегоровка. Подразделения Сил обороны отразили 11 наступательных действий противника. Ситуация напряженная. Недалеко от Степной Новоселовки, Берестового и Невского еще продолжаются три боестолкновения.

В настоящее время на данном направлении враг потерял 92 окккупанта убитыми и ранеными. Уничтожены две боевые бронированные машины, автомобиль и БПЛА.

На Лиманском направлении за день российские войска дважды безуспешно атаковали украинских защитников из районов Жиловки и Кременной.

Также безуспешной оказалась попытка оккупантов приблизиться к Белогоровке на Северском направлении.

На Краматорском направлении ситуация несколько напряженная. С начала суток агрессор семь раз пытался атаковать подразделения Сил обороны в районах Калиновки, Клещиевки, Андреевки и Часова Яра. Четыре атаки отражены. Еще три боестолкновения продолжаются. Ситуация под контролем сил обороны.

Интенсивно атаковал враг украинских защитников на Покровском направлении. Здесь в течение дня агрессор совершил 37 штурмовых действия. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районе Очеретино откуда враг в разных направлениях пытается вклиниться в наши боевые порядки. 27 атак украинские защитники уже отбили, еще 10 боеприкосновений продолжаются. Ситуация сложная. Силы обороны прилагают усилия для недопущения продвижения противника в глубину нашей территории.

На Кураховском направлении в это время суток произошло семь боевых столкновений. Захватчики пытаются продвинуться в районах населенных пунктов Красногоровка, Парасковеевка и Водяное. Подразделения Сил обороны отразили пять атак противника. Вблизи Красногоровки еще продолжаются два боевых столкновения.

На Времивском направлении произошло шесть вражеских атак в районе Константиновки, Золотой Нивы, Урожайного и Старомайосского. Силы обороны отразили все штурмовые действия и контролируют ситуацию.

На Ореховском направлении пять попыток противника приблизиться к нашим позициям вблизи Малой Токмачки, Работино, Новоданиловки и Малых Щербаков потерпели неудачу. Потери позиций не допущены.

На Приднепровском направлении оккупанты не оставляют намерений выбить Силы обороны с позиций на левобережной части Днепра. Две попытки российских оккупантов оттеснить наших защитников от Крынок потерпели неудачу.

Украинские воины наносят российским войскам ощутимые потери, активно применяют средства огневого поражения по живой силе врага и технике.