Волчанск на 70% под контролем украинских военных, - ВСУ

Иллюстративное фото: в ВСУ рассказали о ситуации в Волчанске (Getty Images)

Город Волчанск на севере Харьковской области на 70% находится под контролем украинских Сил обороны. Сейчас в его окрестностях ведутся бои с российскими оккупантами.

Об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Сейчас Силы обороны контролируют город Волчанск, около 70%. В городе и окрестностях идут жесткие бои с оккупантами, ведь россияне там не прекращают попыток продвинуться или закрепиться малыми штурмовыми группами", - рассказал спикер ОСГВ "Хортица". Но, по словам Волошина, украинские военные делают все возможное, чтобы не дать врагу закрепиться и удерживают захватчиков под огневым контролем. Также под огневым контролем и река Волчья, сказал спикер ОСГВ, добавив, что ВСУ прилагают все усилия, чтобы россияне не перешли на другой берег.