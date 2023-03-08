Потери России в Украине увеличили ее зависимость от ядерного оружия, - разведка США

Россия стала более зависимой от ядерного оружия на фоне больших потерь на войне против Украины.

"Тяжелые потери на поле боя в Украине ухудшили наземные и воздушные обычные возможности Москвы и усилили ее зависимость от ядерного оружия", - сказано в докладе.

Также в разведке добавляют, что хотя темпы и последствия кибер-активности, связанной с войной в Украине, не стали такими высокими, как ожидалось, Россия продолжает оставаться главной кибер-угрозой. Она совершенствует свои возможности шпионажа, влияния и нападения.