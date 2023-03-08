RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Потери России в Украине увеличили ее зависимость от ядерного оружия, - разведка США

Фото: потери России в Украине увеличили ее зависимость от ядерного оружия (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия стала более зависимой от ядерного оружия на фоне больших потерь на войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ежегодную оценку угроз разведывательного сообщества США.

"Тяжелые потери на поле боя в Украине ухудшили наземные и воздушные обычные возможности Москвы и усилили ее зависимость от ядерного оружия", - сказано в докладе.

Также в разведке добавляют, что хотя темпы и последствия кибер-активности, связанной с войной в Украине, не стали такими высокими, как ожидалось, Россия продолжает оставаться главной кибер-угрозой. Она совершенствует свои возможности шпионажа, влияния и нападения.

Напомним, ранее в Пентагоне заявляли, что у России нет ресурсов для того, чтобы вести гонку ядерных вооружений с США.

Также мы писали, что, по словам замминистра иностранных дел Японии Такэо Мори, Япония обеспокоена в связи с угрозой применения ядерного оружия со стороны России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиЯдерное оружиеВойна России против Украины