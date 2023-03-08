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Втрати Росії в Україні збільшили її залежність від ядерної зброї, - розвідка США

Фото: втрати Росії в Україні збільшили її залежність від ядерної зброї (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росія стала більш залежною від ядерної зброї на тлі великих втрат на війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на щорічну оцінку загроз розвідувального співтовариства США.

"Важкі втрати на полі бою в Україні погіршили наземні та повітряні звичайні можливості Москви та посилили її залежність від ядерної зброї", - йдеться у доповіді.

Також у розвідці додають, що хоча темпи і наслідки кібер-активності, пов'язаної з війною в Україні, не стали такими високими, як очікувалося, Росія продовжує залишатися головною кібер-загрозою. Вона вдосконалює свої можливості шпигунства, впливу та нападу.

Нагадаємо, раніше в Пентагоні заявляли, що Росія не має ресурсів для того, щоб вести гонку ядерних озброєнь зі США.

Також ми писали, що, за словами заступника міністра закордонних справ Японії Такео Морі, Японія стурбована через загрозу застосування ядерної зброї з боку Росії.

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