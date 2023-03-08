Втрати Росії в Україні збільшили її залежність від ядерної зброї, - розвідка США

Росія стала більш залежною від ядерної зброї на тлі великих втрат на війні проти України.

"Важкі втрати на полі бою в Україні погіршили наземні та повітряні звичайні можливості Москви та посилили її залежність від ядерної зброї", - йдеться у доповіді.

Також у розвідці додають, що хоча темпи і наслідки кібер-активності, пов'язаної з війною в Україні, не стали такими високими, як очікувалося, Росія продовжує залишатися головною кібер-загрозою. Вона вдосконалює свої можливості шпигунства, впливу та нападу.