Япония обеспокоена угрозой применения ядерного оружия со стороны РФ, - МИД

Япония обеспокоена в связи с угрозой применения ядерного оружия со стороны России, такая угроза абсолютно неприемлема.

Об этом заявил замминистра иностранных дел Японии Такэо Мори, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление.