Япония обеспокоена угрозой применения ядерного оружия со стороны РФ, - МИД
Япония обеспокоена в связи с угрозой применения ядерного оружия со стороны России, такая угроза абсолютно неприемлема.
Об этом заявил замминистра иностранных дел Японии Такэо Мори, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление.
"Япония серьезно обеспокоена угрозой применения ядерного оружия со стороны России. Такая угроза абсолютно неприемлема, и Россия ни при каких обстоятельствах не должна применять ядерное оружие", - заявил замминистра по итогам трехсторонней встречи с первым заместителем госсекретаря США Уэнди Шерман и замминистра иностранных дел Республики Корея Чо Хен Доном.
По словам Мори, стороны по итогам переговоров договорились продолжать поддерживать Украину, а также намерены ввести новые санкции против РФ. Эти вопросы поднимут на саммите G7 в Хиросиме.
Ранее мы писали, что российские корабли впервые за последние 30 лет начали выходить в море с тактическим ядерным оружием на борту.
Также напомним, что ранее заместитель главы украинской разведки Вадим Скибицкий объяснил, что РФ использует ядерное оружие как один из элементов запугивания.
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