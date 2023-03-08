Потери России в Украине увеличили ее зависимость от ядерного оружия, - разведка США
Россия стала более зависимой от ядерного оружия на фоне больших потерь на войне против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ежегодную оценку угроз разведывательного сообщества США.
"Тяжелые потери на поле боя в Украине ухудшили наземные и воздушные обычные возможности Москвы и усилили ее зависимость от ядерного оружия", - сказано в докладе.
Также в разведке добавляют, что хотя темпы и последствия кибер-активности, связанной с войной в Украине, не стали такими высокими, как ожидалось, Россия продолжает оставаться главной кибер-угрозой. Она совершенствует свои возможности шпионажа, влияния и нападения.
Напомним, ранее в Пентагоне заявляли, что у России нет ресурсов для того, чтобы вести гонку ядерных вооружений с США.
Также мы писали, что, по словам замминистра иностранных дел Японии Такэо Мори, Япония обеспокоена в связи с угрозой применения ядерного оружия со стороны России.
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