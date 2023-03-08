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Потери России в Украине увеличили ее зависимость от ядерного оружия, - разведка США

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Вашингтон, Среда 08 марта 2023 20:43
Потери России в Украине увеличили ее зависимость от ядерного оружия, - разведка США Фото: потери России в Украине увеличили ее зависимость от ядерного оружия (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия стала более зависимой от ядерного оружия на фоне больших потерь на войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ежегодную оценку угроз разведывательного сообщества США.

"Тяжелые потери на поле боя в Украине ухудшили наземные и воздушные обычные возможности Москвы и усилили ее зависимость от ядерного оружия", - сказано в докладе.

Также в разведке добавляют, что хотя темпы и последствия кибер-активности, связанной с войной в Украине, не стали такими высокими, как ожидалось, Россия продолжает оставаться главной кибер-угрозой. Она совершенствует свои возможности шпионажа, влияния и нападения.

Напомним, ранее в Пентагоне заявляли, что у России нет ресурсов для того, чтобы вести гонку ядерных вооружений с США.

Также мы писали, что, по словам замминистра иностранных дел Японии Такэо Мори, Япония обеспокоена в связи с угрозой применения ядерного оружия со стороны России.

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