Потери России в Украине уже превысили 120 тысяч военных, - Генштаб
По данным на утро субботы, 21 января, украинские военные ликвидировали за сутки 860 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 120 160 военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника на 21.01 ориентировочно составили:
- личного состава 120 160 (+860) человек ликвидировано,
- танков - 3140 (+1) ед,
- боевых бронированных машин - 6256 (+15) ед,
- артиллерийских систем - 2135 (+6) ед,
- РСЗО - 443 (+1) ед,
- средств ПВО - 220 (+0) ед,
- самолетов - 287 (+0) ед,
- вертолетов - 277 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1891 (+5),
- крылатых ракет – 749 (+0),
- кораблей /катеров - 17 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4918 (+15) ед,
- специальной техники - 193 (+3).
Как сообщалось, российские войска активизировали использование разведывательных дронов. Это может свидетельствовать об их подготовке к проведению новых ракетных ударов.
Напомним, авиация ВСУ нанесла 18 ударов по районам сосредоточения врага и четыре - по позициям его зенитно-ракетных комплексов. Также силы ПВО сбили 2 разведывательных БПЛА "Орлан-10" и "Мерлин-ВР".
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