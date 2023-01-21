Потери России в Украине уже превысили 120 тысяч военных, - Генштаб

По данным на утро субботы, 21 января, украинские военные ликвидировали за сутки 860 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 120 160 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

Как сообщалось, российские войска активизировали использование разведывательных дронов. Это может свидетельствовать об их подготовке к проведению новых ракетных ударов.

Напомним, авиация ВСУ нанесла 18 ударов по районам сосредоточения врага и четыре - по позициям его зенитно-ракетных комплексов. Также силы ПВО сбили 2 разведывательных БПЛА "Орлан-10" и "Мерлин-ВР".

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