Потери России в Украине превысили 64 тысячи военных, - Генштаб

За минувшие сутки украинские военные ликвидировали еще 500 российских солдат. Общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 64 300 военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Наибольшие потери за сутки противник понес на Краматорском и Бахмутском направлениях.
Общие боевые потери противника на 14 октября ориентировочно составили:
Напомним, с начала текущих суток украинским Воздушным силам удалось уничтожить еще восемь иранских дронов-камикадзе "Shahed-136".
Кроме того, сообщалось, что на юге украинские военные уничтожили три командных пункта подразделений вражеской 35-й армии и поразили четыре вражеских позиции ПВО.
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