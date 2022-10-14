Потери России в Украине превысили 64 тысячи военных, - Генштаб

За минувшие сутки украинские военные ликвидировали еще 500 российских солдат. Общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 64 300 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Наибольшие потери за сутки противник понес на Краматорском и Бахмутском направлениях.

Напомним, с начала текущих суток украинским Воздушным силам удалось уничтожить еще восемь иранских дронов-камикадзе "Shahed-136".

Кроме того, сообщалось, что на юге украинские военные уничтожили три командных пункта подразделений вражеской 35-й армии и поразили четыре вражеских позиции ПВО.

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