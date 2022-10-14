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Потери России в Украине превысили 64 тысячи военных, - Генштаб

Фото: потери России в Украине превысили 64 тысячи военных (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

За минувшие сутки украинские военные ликвидировали еще 500 российских солдат. Общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 64 300 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Наибольшие потери за сутки противник понес на Краматорском и Бахмутском направлениях.

Общие боевые потери противника на 14 октября ориентировочно составили:

  • личного состава - около 64300 (+500);
  • танков - 2521 (+10);
  • боевых бронированных машин - 5172 (+5);
  • артиллерийских систем - 1566 (+10);
  • РСЗО - 362 (+5);
  • средства ПВО - 186 (+3);
  • самолетов - 268 (+0);
  • вертолетов - 240 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1199 (+17);
  • крылатые ракеты - 316 (+0);
  • корабли / катера - 16 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3944 (+9);
  • специальная техника - 142 (+2).

Напомним, с начала текущих суток украинским Воздушным силам удалось уничтожить еще восемь иранских дронов-камикадзе "Shahed-136".

Кроме того, сообщалось, что на юге украинские военные уничтожили три командных пункта подразделений вражеской 35-й армии и поразили четыре вражеских позиции ПВО.

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