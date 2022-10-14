Втрати Росії в Україні перевищили 64 тисячі військових, - Генштаб

Минулої доби українські військові ліквідували ще 500 російських солдатів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 64300 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Найбільші втрати за добу противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках.

Нагадаємо, з початку поточної доби українським Повітряним силам вдалося знищити ще вісім іранських дронів-камікадзе "Shahed-136".

Крім того, повідомлялося, що на півдні українські військові знищили три командні пункти підрозділів ворожої 35-ї армії та вразили чотири ворожі позиції ППО.

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