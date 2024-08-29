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Потери РФ в войне превысили 612 тысяч: новые данные от Генштаба

Украина, Четверг 29 августа 2024 08:26
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Потери РФ в войне превысили 612 тысяч: новые данные от Генштаба Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 29 августа (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Потери России в войне в Украине к утру четверга, 29 августа, составили 1200 оккупантов. Общее количество потерь армии РФ с начала вторжения превысило 612 тысяч военных.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.08.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 612390 (+1200) человек ликвидировано;
  • танков - 8571 (+3) ед.;
  • боевых бронированных машин - 16699 (+18) ед.;
  • артиллерийских систем - 17549 (+27) ед;
  • РСЗО - 1174 ед.;
  • средства ПВО - 939 (+1) ед.;
  • самолетов - 368 ед.;
  • вертолетов - 328 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 14369 (+21) ед.;
  • крылатые ракеты - 2556 (+3) ед.;
  • корабли/катера - 28 ед.;
  • подводные лодки - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 23706 (+52) ед.;
  • специальная техника - 2965 (+15) ед.

Ситуация на фронте в Украине

По данным аналитиков Института изучения войны на 29 августа, ВСУ восстановили позиции на Северском направлении. Между тем на фронте фиксируется продвижение российских оккупантов под Купянском, Покровском, Угледаром и в пределах Торецка.

Кроме того, как утверждают в ISW, продвижение ВСУ в Курской области замедлилось. Украинские военные пытаются закрепиться и удержать отдельные районы, которые они недавно взяли под контроль.

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