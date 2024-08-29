Потери РФ в войне превысили 612 тысяч: новые данные от Генштаба

Потери России в войне в Украине к утру четверга, 29 августа, составили 1200 оккупантов. Общее количество потерь армии РФ с начала вторжения превысило 612 тысяч военных.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Ситуация на фронте в Украине

По данным аналитиков Института изучения войны на 29 августа, ВСУ восстановили позиции на Северском направлении. Между тем на фронте фиксируется продвижение российских оккупантов под Купянском, Покровском, Угледаром и в пределах Торецка.

Кроме того, как утверждают в ISW, продвижение ВСУ в Курской области замедлилось. Украинские военные пытаются закрепиться и удержать отдельные районы, которые они недавно взяли под контроль.

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