Потери РФ в войне превысили 612 тысяч: новые данные от Генштаба
Потери России в войне в Украине к утру четверга, 29 августа, составили 1200 оккупантов. Общее количество потерь армии РФ с начала вторжения превысило 612 тысяч военных.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.08.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 612390 (+1200) человек ликвидировано;
- танков - 8571 (+3) ед.;
- боевых бронированных машин - 16699 (+18) ед.;
- артиллерийских систем - 17549 (+27) ед;
- РСЗО - 1174 ед.;
- средства ПВО - 939 (+1) ед.;
- самолетов - 368 ед.;
- вертолетов - 328 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 14369 (+21) ед.;
- крылатые ракеты - 2556 (+3) ед.;
- корабли/катера - 28 ед.;
- подводные лодки - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 23706 (+52) ед.;
- специальная техника - 2965 (+15) ед.
Ситуация на фронте в Украине
По данным аналитиков Института изучения войны на 29 августа, ВСУ восстановили позиции на Северском направлении. Между тем на фронте фиксируется продвижение российских оккупантов под Купянском, Покровском, Угледаром и в пределах Торецка.
Кроме того, как утверждают в ISW, продвижение ВСУ в Курской области замедлилось. Украинские военные пытаются закрепиться и удержать отдельные районы, которые они недавно взяли под контроль.
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