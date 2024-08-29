ВСУ восстановили позиции под Северском, а враг продвинулся на ряде направлений: карты ISW

Силы обороны Украины восстановили позиции на Северском направлении. Между тем на фронте фиксируется продвижение российских оккупантов под Купянском, Покровском, Угледаром и в пределах Торецка.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на обнародованный 29 августа отчет Института изучения войны ( ISW ) .

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

Российские захватчики продолжали 28 августа наступательные действия на севере Харьковской области, однако подтвержденных изменений на линии фронта не последовало.

27 и 28 августа захватчики наступали в районе Липцев, Глубокого и в районе Волчанска.

Российский "военкоры" заявил, что украинские силы будто бы безуспешно контратаковали возле Липцев и Волчанска.

В Харьковской группировке войск ВСУ рассказали, что оккупанты готовятся к перемещению подразделений 11-го танкового полка на передовые позиции вблизи Глубокого, и перебрасывают небольшие группы войск вблизи Лукьянцев для материально-технического обеспечения и совершенствования своих систем связи.

Также в ОТУ "Харьков" ВСУ заявили, что российские подразделения готовятся к штурмовым действиям в Волчанске и пытаются помочь группировке РФ вблизи Тихого.

Представитель бригады ВСУ, действующей на Харьковском направлении, заявил, что у российских сил очень мало бронетехники и ведут штурм в основном пешком, на мотоциклах или багги.

Также он рассказал, что интенсивность российских обстрелов на Харьковском направлении с начала операции ВСУ в Курской области снизилась до 10 обстрелов в день до 1-2.

Операция №2 - Луганская область

Российские оккупанты недавно продвинулись к юго-востоку от Купянска. Геолокационные кадры, опубликованные 28 августа, показывают, что захватчики продвинулись северо-западнее Песчаного.

Войска РФ продолжали наступление в районе Синьковки, вблизи Стельмаховки, Степной Новоселовки, Колесниковки, Кругляковки, у Дружелюбовки, Новосадового, Невского, Макеевки и Тернов 27 и 28 августа.

Операция №3 - Донецкая область

Украинские защитники недавно восстановили утраченные позиции на Северском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 27 августа, свидетельствуют о том, что ВСУ восстановили позиции юго-западнее Ивано-Дарьевки.

27 и 28 августа войска РФ наступали в районе Верхнекаменского, в районе Выемки, Ивано-Дарьевки и Спорного.

Войска РФ 28 августа продолжали наступательные действия в районе Часового Яра, но подтвержденного продвижения не было.

Российское государственное информационное агентство "РИА Новости" 28 августа утверждало, что войска РФ продвинулись к западу от Андреевки и Курдюмовки.

Российские захватчики наступали в пределах восточной окраины Часового Яра, около Григоровки, Ивановского, Клещиевки, Андреевки и Белой Горы 27 и 28 августа.

Украинские военные сообщили, что ВСУ сбили российский истребитель Су-35 из переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) вблизи Озаряновки 28 августа.

Представитель украинской бригады, сбившей российский Су-35, заявил, что бригада не может подтвердить статус российского экипажа или провести достаточную оценку боевых повреждений, поскольку самолет упал на оккупированную территорию.

Войска РФ недавно продвинулись в пределах Торецка. Геолокационные кадры, опубликованные 28 августа, показывают, что захватчики продвинулись в пределах восточной части Торецка вдоль улицы 91 Дивизии.

Российские оккупанты продолжали наступление под Торецком, около Дружбы, Северного, Нью-Йорка и Нелиповки.

Войска РФ продолжают значительное тактическое продвижение к юго-востоку от Покровска.

Геолокационные кадры, опубликованные 28 августа, показывают, что оккупанты продвинулись в центр Мемрика, российские "военкоры" утверждали, что населенный пункт полностью захвачен.

Дополнительные геолокационные кадры от 28 августа показывают, что войска РФ продвинулись юго-восточнее Красного Яра вдоль улицы Артема (Вишневой), которая пролегает от Красного Яра до Гродовки.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ также продвинулись к реке Журавка в центре Гродовки и достигли южных окраин Мирнограда через Красный Яр и Николаевку.

Российские и некоторые украинские источники сообщили, что путинские войска достигли восточных окраин Селидово и продвигаются в город после того, как ВСУ отступили с некоторых позиций в восточной части города. Однако в ISW еще не видели подтверждения.

В Генштабе ВСУ сообщили о высокой интенсивности российских ударов к северо-востоку, востоку и юго-востоку от Покровска 27 и 28 августа, а также отметили, что более половины наземных ударов РФ на Покровском направлении 28 августа была сосредоточена в районе Селидово и Новогродовки.

28 августа российские оккупанты продолжали наступательные операции к западу от Донецка, но без всякого продвижения.

В Генштабе ВСУ сообщили, что 27 и 28 августа враг продолжал наземные атаки вблизи Красногоровки и Георгиевки.

Российские захватчики недавно продвинулись в Угледарском направлении на фоне наступательных операций вдоль трассы T05024 Марьинка-Угледар 28 августа.

Геолокационные кадры, опубликованные 27 августа, показывают войска РФ, установившие триколор в западной части Константиновки на позиции вдоль улицы Шахтерской, что указывает на то, что захватчики, вероятно, оккупировали весь населенный пункт.

Несколько российских "военкоров" утверждали, что войска РФ полностью захватили Константиновку, хотя один российский блогер отметил, что сообщения о захвате поселка могут быть преждевременными, поскольку часть н.п. остается спорной серой зоной.

Известный связанный с Кремлем "военкор" утверждал, что войска РФ также пересекли дорогу T05024 юго-западнее Водяного, хотя в ISW еще не видели визуальных доказательств этого утверждения.

В Генштабе ВСУ сообщили о российских атаках к северо-востоку от Угледара близ Константиновки и Водяного, у самого Угледара и около Пречистовки.

Ни украинские, ни российские источники не сообщали о наступательных действиях в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей возле Великой Новоселки 28 августа.

"Южная ось"

27 и 28 августа продолжались позиционные боевые действия на западе Запорожской области в районе Работино, Новоданиловки и Малой Токмачки.

27 и 28 августа продолжались позиционные бои на Херсонском направлении.

Ситуация на фронте

Напомним, как проинформировали в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 28 августа, с начала суток на фронте произошло 182 боевых столкновений.

Также в военном командовании рассказали, что российские оккупанты активно атаковали на Покровском, Купянском, Кураховском и Торецком направлениях.