ВСУ продвинулись на двух направлениях. враг давит в нескольких областях: карты ISW

Силы обороны Украины продвинулись на Покровском и Торецком направлениях. Между тем фиксируется продвижение со стороны российских захватчиков под Купянском, Лиманом, Торецком, Покровском и на западе Запорожской области, а также в районе границы между Сумской и Курской областями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обнародованный 10 апреля отчет Института изучения войны (ISW ) .

Операция ВСУ в России

Войска РФ незначительно продвинулись в районе границы между Сумской и Курской областями.

В ISW при этом считают, что группировка войск РФ в этом районе, скорее всего, не сможет начать крупную наступательную операцию на город Сумы в ближайшее время без получения значительного подкрепления.

Эксперты Институт наблюдали постепенные, но последовательные успехи РФ и атаки вдоль линии Владимировка - Журавка - Новенькое на севере Сумской области, и продолжающиеся усилия со стороны РФ оттеснить ВСУ с позиций, оставшихся к югу от Суджи на юге Курской области с начала марта 2025 года.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец 9 апреля заявил, российские подразделения недавно захватили Басовку (к югу от Новенького) и пытаются продвинуться в направлении Локни (дальше к югу от Новенького) и перекрыть трассу Н-07 Юньковка - Суджа.

Машовец заявил, что неизвестные российские подразделения атакуют также в районе Владимировка - Веселовка и пытаются продвинуться к российскому плацдарму возле Басовки и слиться с ним.

По словам Машовца, заявил, что части сил ВДВ РФ наступают из Гоголевки и вблизи Олешни (обе к западу от Суджи) в Курской области и КПП Суджа вдоль международной границы, а также, что россияне при поддержке войск КНЖР вытесняют ВСУ с позиций, оставшихся вблизи н.п. Гуево и Горналь (оба к югу от Суджи).

Российские "военкоры" заявили 8 и 9 апреля, что путинские войска незначительно продвинулись в восточной части Олешни и к юго-востоку от Гуево в Курской области.

9 апреля войска РФ продолжали попытки отбросить ВСУ с позиций на северо-западе Белгородской области.

Российские блогеры утверждали, что 9 апреля продолжаются бои вблизи Демидовки и Поповки (оба к северо-западу от города Белгород вдоль международной границы).

Украинский полк, который действовал на Белгородском направлении, 9 апреля отметил, что ВСУ несколько недель назад прорвали ряд укреплений, которые Россия построила вдоль границы между Белгородской и Сумской областями.

По подсчетам полка, российское правительство выделило более 10 миллиардов рублей (116 тыс. долларов) на строительство укреплений на этой границе.

Российский "военкор" заявил, что половина Демидовки является спорной "серой зоной".

Восток Украины. Операция РФ №1 - Харьковская область

Российские захватчики продолжали наземные атаки на севере Харьковской области вблизи Волчанска 8 и 9 апреля.

Заместитель командира украинского батальона, который действовал на Волчанском направлении, сообщил 8 апреля, что россияне действуют небольшими группами по 2-3 солдата на передовой в Волчанске.

Заместитель командира добавил, что российский персонал использует плохие погодные условия, чтобы скрыть свои передвижения, и использует термоплащи, чтобы избежать обнаружения ночью.

Операция РФ №2 - Луганская область

Российские захватчики недавно продвинулись на северо-восток от Купянска. Как показывают опубликованные 8 апреля геолокационные кадры, войска РФ продвинулись в восточной части Каменки.

Российские оккупанты атаковали в районе Малой Шапковки и Кондрашовки, в районе Западного, Петропавловки и Степной Новоселовки 8 и 9 апреля.

Российский "военкор" утверждал, что Силы обороны Украины контратаковали возле Фиголевки (к северу от Купянска).

В ОСГВ "Хортица" 9 апреля сообщили, что войска РФ пытаются установить переправы через реку Оскол на Купянском и Боровом направлениях.

9 апреля российские оккупанты продолжали наступление на направлении Боровой, но не продвинулись. Войска РФ атаковали возле Загрызово, Сергеевки и Грековки 8 и 9 апреля.

Российские захватчики недавно продвинулись на Лиманском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 9 апреля, показывают, что оккупанты продвинулись в лесу к востоку от Зеленой Долины (к северу от Лимана).

Войска РФ продолжали штурмовать в районе Нового, Катериновки, Колодезей, и в направлении Новомихайловки и Зеленой Долины 8 и 9 апреля.

В ОСГВ "Хортица" 9 апреля сообщило, что ВСУ нанесли удар по российской переправе через реку Жеребец на Лиманском направлении.

Операция РФ №3 - Донецкая область

9 апреля войска РФ продолжали наступательные действия на Северском направлении, но продвинуться не смогли. Российские оккупанты атаковали вблизи Серебрянки, Григорьевки и Белогоровки, возле Верхнекаменского и Васюковки 8 и 9 апреля.

9 апреля российские захватчики продолжали наступление в направлении Часового Яра, не продвинулись. Войска РФ атаковали у самого Часового Яра, возле Белой Горы и Предтечино, возле Курдюмовки и Озаряновки 8 и 9 апреля.

Российский "военкор" утверждал, что ВСУ контратаковали из Николаевки (к западу от Часового Яра) в сторону Ступочек (к югу от Николаевки).

Силы обороны Украины недавно продвинулись на Торецком направлении. Как показывают геолокационные кадры, опубликованные 8 апреля, ВСУ продвинулись на северо-восток от Дружбы.

Между тем фиксируется и продвижение со стороны российских захватчиков на Торецком направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 9 апреля, показывают, что войска РФ продвинулись в северо-западной части Торецка и в микрорайоне Забалка на юге Торецка.

Войска РФ атаковали возле самого Торецка, возле Делиевки, Петровки и Щербиновки; в районе Леонидовки, Валентиновки и Сухой Балки 8 и 9 апреля.

Украинские защитники продвинулись на Покровском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 9 апреля, показывают, что ВСУ продвинулись в северо-восточной части Котлино (юго-западнее Покровска).

На Покровском направлении продвинулись и российские захватчики. Геолокационные кадры, опубликованные 8 и 9 апреля, показывают, что войска РФ продвинулись в южной части Тарасовки (к северо-востоку от Покровска) и к югу от Богдановки (к юго-западу от Покровска).

Войска РФ наступали в районе Елизаветовки, Калиново, Зеленого Поля, возле Лисовки, Шевченко, в районе Удачного, Котляровки, Котлино, Успеновки, Зверево, Богдановки, на Сергеевку и Новоалександровку 8 и 9 апреля.

Российский "военкор" утверждал, что ВСУ контратаковали на северо-восточной окраине н.п. Зеленое (к югу от Покровска) и к северу от Даченского (к юго-востоку от Покровска).

Офицер связи украинского подразделения, действовавшего на Покровском направлении, сообщил 9 апреля, что россияне используют ухудшение видимости из-за плохих погодных условий на Покровском направлении для проведения дополнительных атак.

Украинский разведчик, который действовал на Покровском направлении, 9 апреля сообщил, что войска РФ за последние 10 дней (примерно с 30 марта) активизировались на Покровском направлении и усиливают личный состав и технику для будущих штурмов.

9 апреля российские оккупанты продолжали наступать на Кураховском направлении, но не продвинулись.

Войска РФ 8 и 9 апреля вели наступательные операции в районе Андреевки, Константинополя и Алексеевки, в районе Разлива, Багатира и Бурлацкого.

Российский блогер утверждал, что Силы обороны Украины контратаковали из Багатира в сторону Разлива.

9 апреля российские захватчики продолжали наступательные действия на направлении Большой Новоселки, но продвинуться не смогли. Войска РФ атаковали возле Днепроэнергии, Новоселки, вблизи Веселого, Свободного Поля, Бурлацкого и в направлении Шевченко 8 и 9 апреля.

Российский "военкор" утверждал, что ВСУ контратаковали на северо-запад от Большой Новоселки вблизи Федоровки.

"Южная ось"

Российские оккупанты недавно продвинулись на западе Запорожской области. Как показывают опубликованные 9 апреля геолокационные кадры, войска РФ продвинулись в центре Щербаков (к северо-западу от Работино).

Войска РФ атаковали вблизи Степного, Лобкового и Щербаков 8 и 9 апреля. 9 апреля российские блогеры заявили, что ВСУ контратаковали вблизи Степного, Щербаков и Лобкового.

Командир украинского отряда беспилотников, который действовал вблизи Лобково, сообщил CNN 9 апреля, что войска РФ накапливают живую силу в 10-15 километрах за линией фронта и действуют небольшими тактическими группами по 5-10 солдат.

Он рассказал, что российские захватчики продвигаются под прикрытием плохих погодных условий, чтобы избежать украинских беспилотников, но не могут использовать тяжелую технику из-за влажной почвы.

Ни украинские, ни российские источники ISW не сообщали о наземной активности РФ на Днепровском направлении 9 апреля.

9 апреля российский "военкор" заявил, что ВСУ пытаются пересечь Днепр возле Антоновского автомобильного моста (к востоку от Херсона), чтобы высадиться на восточном (левом) берегу Днепра.

8 апреля спикер ВСУ полковник Владислав Волошин заявил, что россияне в последнее время уменьшили интенсивность штурмов на Днепровском направлении по сравнению с предыдущими неделями, но враг перегруппировывает и ротирует войска, чтобы, возможно, в ближайшее время усилить штурмы.

Волошин отметил, что войска РФ не уменьшили количество БПЛА, артиллерии, реактивных систем залпового огня (РСЗО) и авиаударов на Днепровском направлении.

В Генштабе ВСУ 9 апреля сообщили, что 7 апреля в оккупированной части Херсонской области украинские воины уничтожили командный пункт российского 81-го артиллерийского полка, и что в результате удара погибло до 30 российских военных.

На геолокационных кадрах, опубликованных 1 и 9 апреля, видно украинский удар в оккупированном Нечаево (к югу от Олешни).

Ситуация на фронте

В Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 9 апреля информировали, что с начала суток на фронте произошло 111 боевых столкновений.

Также в военном командовании рассказали, что наибольшее количество вражеских штурмов фиксировалось на Покровском, Лиманском и Курском направлениях.

Добавим, вчера представитель Генштаба ВСУ Дмитрий Лиховий сообщил, что в последнее время росармия действительно активизировалась на нескольких ключевых направлениях фронта, и Кремль снова хочет создать буферную зону на территории Харьковской, Сумской, Черниговской областей. Он отметил при этом, что на самом деле о принципиальных изменениях на фронте речь не идет.