Артиллерия мешает сторонам перехватить инициативу у Клещиевки: карты боев ISW

ВСУ продолжают контратаковать, однако в последние дни продвижение обеих сторон замедлилось. А у Клещиевки перехватить инициативу мешает артиллерия.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Бои на Донбассе

Министерство обороны России утверждало, что украинские войска вели наступательные действия вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, но не продвинулись 6 августа. В Минобороны России утверждали, что украинские войска неудачно атаковали российские войска у Синьковки (8 км северо-восточнее Купянска), Ольшан (15 км северо-восточнее Купянска), Новоселовского (14 км северо-западнее Сватового) и вблизи лесничества Серебрянское (10 км юго-западнее Кременной).

Российские войска 6 августа провели наступательные операции на линии Купянск-Сватово-Кременная и, как сообщается, продвинулись. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска безуспешно атаковали украинские войска вблизи Петропавловки (7 км восточнее Купянска), Ольшан, Синьковки и Белогоровки (12 км южнее Кременной).

Представитель Западной группировки войск РФ Сергей Зибинский заявил, что российские штурмовые группы 6-й общевойсковой армии (Западный военный округ) продвинулись в оборону Украины вблизи Ольшан.

Некоторые российские военные блоггеры утверждали, что 5 августа российские войска взяли под контроль Новоселовское. Связанный с Кремлем военный блоггер утверждал, что российские войска "решительно" захватили Новоселовское после нескольких месяцев боев и вытеснили украинские силы с их последних позиций в западной части населенного пункта 5 августа. Он утверждает, что за высоты южнее Новоселовского продолжаются ожесточенные бои. ISW еще не нашел визуального подтверждения этих утверждений.

Бои на Донбассе

Сообщается, что 6 августа украинские войска проводили наступательные операции вблизи Бахмута, но не добились никаких подтвержденных или заявленных успехов. Начальник Главного управления военной разведки (ГУР) Украины генерал-майор Кирилл Буданов в интервью, опубликованном 5 августа, заявил, что украинские войска продвигаются вокруг Бахмута быстрее, чем на юге Украины.

Министерство обороны России (МО) и другие российские источники утверждали, что подразделения российской Южной группировки войск отразили украинские атаки вблизи Клещиевки (7 км юго-западнее Бахмута). Российский "военкор" утверждал, что российские и украинские артиллерийские удары мешают любой из сторон закрепиться или захватить инициативу вблизи Клещиевки.

Российский военный блоггер заявил, что неизвестные российские десантные подразделения (ВДВ) отразили украинскую атаку возле Берховки (6 км северо-западнее Бахмута).

Российские войска 6 августа провели наступательные операции вблизи Бахмута, но не добились никаких подтвержденных или заявленных успехов. Генштаб Украины сообщил, что российские войска совершили неудачные атаки вблизи Курдюмовки (12 км юго-западнее Бахмута) и северо-восточнее Дилиевки (15 км юго-западнее Бахмута). На кадрах, опубликованных 5 августа, якобы видны подразделения 4-й мотострелковой бригады (2-й корпус армии так называемой "ЛНР"), действующие вблизи Клещиевки.

Российское МО утверждало, что украинские силы совершили ограниченные наземные атаки вдоль линии Авдеевка-Донецк и не продвинулись 6 августа. Российское МО утверждало, что подразделения Южной группировки войск отразили украинские атаки возле Первомайского (11 км юго-западнее Авдеевки), Невельского (13 км юго-западнее Авдеевки) и Марьинки (на западной окраине г. Донецк).

Российские силы совершили ограниченные наземные атаки вдоль линии города Авдеевка-Донецк 6 августа, но не добились никаких подтвержденных или заявленных успехов. Генштаб Украины сообщил, что украинские силы отразили российские атаки вблизи Авдеевки, Марьинки и Красногоровки (22 км юго-западнее Авдеевки).

На кадрах, опубликованных 6 августа, якобы видно, как подразделения 9-й ОМСБр (1-й армейский корпус так называемой "ДНР") действуют на Авдеевском направлении, а подразделения 5-й ОМСБр (1-й армейский корпус так называемой "ДНР") ) действуют на Марьинском направлении.

"Южная ось"

Украинские войска 6 августа продолжали контрнаступательные действия вдоль административной границы между Донецкой и Запорожской областями, но не продвигались. В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска продолжали наступательные действия в Бердянском направлении (район границы Запорожско-Донецкой области).

Российские источники утверждали, что российские войска отразили украинские штурмы у Урожайного (9 км к югу от Великой Новоселки) и Старомайорского (9 км к югу от Великой Новоселки).

Оккупационный чиновник Запорожской области Владимир Рогов заявил, что подразделения 155-й отдельной морской пехотной бригады (ТОФ) отразили украинский штурм под Урожайным. Российские источники, включая обороняющегося в этом районе командира батальона "Восток" Александра Ходаковского, утверждали, что украинские силы безуспешно атаковали из Старомайорского в сторону Урожайного двумя взводами пехоты с несколькими танками и бронетехникой и сумели население. пункты.

6 августа российские войска совершили ограниченные безуспешные контратаки в районе границы Запорожско-Донецкой области. В Генштабе Украины сообщили, что российские войска безуспешно пытались вернуть утраченные позиции у Староморского.

Украинские войска продолжали контрнаступательные операции в западной Запорожской области, но 6 августа не добились никаких подтвержденных успехов. Министерство обороны России (МО) и российские военные блоггеры утверждали, что российские войска отразили украинские штурмы вблизи Роботиного (12 км к югу от Орехова).

Российские военные блоггеры утверждали, что украинские силы проводили штурм в этом районе небольшими группами бронетехники. Один российский "военкор" утверждал, что украинские силы достигли неопределенной позиции российских окопов вдоль линии Роботине-Вербово (до 18 км юго-восточнее Орехова) и открыли там огонь из стрелкового оружия по российским силам, но впоследствии российские силы контратаковали и из окопов.

Глава оккупационной администрации Запорожской области Евгений Балицкий утверждал, что российские войска отбили украинские пехотные группы без поддержки техники, которые пытались продвинуться вблизи Малой Токмачки (7 км к юго-востоку от Орехова) и Новопокровки (14 км к юго-востоку от Орехова).

6 августа российские войска совершили контрнаступление на западе Запорожской области, но не продвинулись. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Роботиного.

Глава Запорожской областной оккупационной администрации Евгений Балицкий заявил, что украинские войска в ночь с 5 на 6 августа нанесли удар по Токмаку ракетами HIMARS.

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