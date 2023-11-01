Потери РФ более 300 тысяч солдат и увеличение производства оружия в Украине: новости за 31 октября

Война России против Украины: последние новости

Потери РФ в Украине превысили 300 тысяч военных

Потери России в войне в Украине на вторник, 31 октября, составили 870 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 300 810 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 10 РСЗО и 25 артсистем.

Оружия будет больше. Умеров обсудил с Камышиным увеличение производства

Глава Минобороы Рустем Умеров и министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин обсудили увеличение производства оружия для фронта и сотрудничество с иностранными партнерами.

"Оружия будет больше!", - подчеркнул глава Минобороны.

Украина инициировала встречу с Польшей и Еврокомиссией по угрозе перекрытия границы

"Мы получили сообщение о вероятной блокировке пунктов пропуска со стороны польских перевозчиков. Наша позиция состоит в том, что такие забастовки и блокировки вредят всем: как украинским, так и польским перевозчикам", - подчеркнул заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач.

Встреча с Директоратом Еврокомиссии (DG MOVE) намечена на 31 октября. Ключевая цель – наработка совместных решений, которые помогут увеличить пропускную способность и обеспечить стабильную работу границы.

В Минсоцполитики хотят заменить соцвыплаты лицам с инвалидностью: о чем идет речь

Министр социальной политики Украины Оксана Жолнович считает, что вместо социальных выплат важнее обеспечить экономическую самостоятельность лиц с инвалидностью. По его мнению, если человек прошел качественную реабилитацию, то лучше помочь ему с сопровождением и обустроить конкретное рабочее место именно с учетом потребностей.

Зеленский провел важную и длительную Ставку

Как сообщил президент Владимир Зеленский, в Международный день Черного моря речь шла о безопасности именно в этом регионе.

"Беспрепятственная работа "зернового коридора". Борьба с действиями врага, которые ставят под угрозу мирное судоходство. Снижение способностей вражеского флота", – написал Зеленский.

На Ставке были доклады: командующего ВМС ВСУ Неижпапы, начальника ГУР МО Буданова, главы СБУ Малыша, командующего Воздушными силами Олещука, главкома Залужного и командующих Сырского, Тарнавского, Игнатова, Москалева, Содоля. А также министров Умерова и Камышина.

Лукашенко требует от России компенсации: что не поделили диктаторы

Как заявил белорусский диктатор Александр Лукашенко, Минск требует от Москвы выплатить компенсации из-за ввода Белорусской АЭС (БелАЭС) в эксплуатацию в более поздний срок, чем планировалось. Причина тому – запрос российской стороны.

Он также добавил, что Россия предложила в качестве компенсации продажи ядерного топлива "как для своих станций" и пятилетнюю гарантию на основные узлы.

В ООН признали, что Россия ответственна за ракетный удар по Грозе Харьковской области

Мониторинговая миссия ООН подтвердила, что ракетный удар по кафе в селе Гроза Харьковской области 5 октября, унесший жизни 59 человек, был нанесен войсками РФ намеренно.

В отчете говорится, что не было никаких признаков присутствия военнослужащих или других легитимных военных целей в кафе или рядом с ним во время атаки.

В Винницкой области объявили чрезвычайную ситуацию из-за вспышки гепатита А

В Винницкой области вспышка гепатита А была определена как чрезвычайная ситуация природного характера на региональном уровне. Усиливаются противоэпидемические меры и ограничения.

ЕК представит предложения по 12 пакету санкций против РФ на следующей неделе, - журналист

"Предложение о следующем пакете санкций ЕС против России (12-й пакет) будет представлено на следующей неделе. Значительную часть пакета составляют меры по борьбе с обходом ограничений, товары двойного назначения и запрет на российские алмазы", - написал журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

Зеленский предложил Раде расторгнуть консульское соглашение с РФ

Соответствующий законопроект о прекращении действия консульской конвенции между Украиной и Российской Федерацией появился на сайте парламента. Пока его текст еще не опубликовали.

Израиль впервые применил внеатмосферную систему ПРО Arrow 3

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), по всей вероятности, впервые успешно применила внеатмосферную систему противоракетной обороны Arrow 3 во время ракетного удара со стороны Йемена.

Будут ли менять комендантский час в Киеве: что говорит Кличко

"Изменения сейчас в комендантском времени не предусматриваются. Обязательно, если будут изменения, мы будем информировать жителей, обязательно будем предупреждать о каких-либо изменениях. На сегодняшний день такой информации у нас нет", - заявил мэр Виталий Кличко.

В США озвучили сроки обучения украинских пилотов на F-16

По словам представителя Пентагона генерала Патрика Райдера, подготовка украинских пилотов F-16 может занять от 5 до 9 месяцев.

Райдер уточнил, что сроки окончания тренировок будут зависеть от индивидуальных навыков пилотов.