Втрати РФ понад 300 тисяч солдатів та збільшення виробництва зброї в Україні: новини за 31 жовтня

Втрати Росії у війні в Україні з початку вторгнення становить 300 810 військових. А міністр оборони Рустем Умєров та міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін обговорили збільшення виробництва зброї для фронту.
РБК-Україна зібрало головні новини за 30 жовтня.
Втрати Росії у війні в Україні на вівторок, 31 жовтня, склали 870 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 300 810 військових. Крім того, ЗСУ знищили 10 РСЗВ та 25 артсистем.
Глава Міноборои Рустем Умєров та міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін обговорили збільшення виробництва зброї для фронту та співпрацю з іноземними партнерами.
"Зброї буде більше!", - наголосив глава Міноборони.
"Ми отримали повідомлення про ймовірне блокування пунктів пропуску з боку польських перевізників. Наша позиція полягає в тому, що такі страйки та блокування шкодять всім: як українським, так і польським перевізникам", - наголосив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.
Зустріч з Директоратом Єврокомісії (DG MOVE) запланована на 31 жовтня. Ключова мета - напрацювання спільних рішень, які допоможуть збільшити пропускну спроможність та забезпечити стабільну роботу кордону.
Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович вважає, що замість соціальних виплат важливіше забезпечити економічну самостійність осіб з інвалідністю. На її думку, якщо людина пройшла якісну реабілітацію, то куди краще допомогти їй із супроводом та облаштувати конкретне робоче місце саме з урахуванням потреб.
Як повідомив президент Володимир Зеленський, у Міжнародний день Чорного моря йшлося саме про безпеку саме в цьому регіоні.
"Безперешкодна робота "зернового коридору". Боротьба з діями ворога, які ставлять під загрозу мирне судноплавство. Зниження спроможностей ворожого флоту", - написав Зеленський.
На Ставці були доповіді: командувача ВМС ЗСУ Неїжпапи, начальника ГУР МО Буданова, голови СБУ Малюка, командувача Повітряних сил Олещука, головкома Залужного та командувачів Сирського, Тарнавського, Гнатова, Москальова, Содоля. А також міністрів Умєрова та Камишіна.
Як заявив білоруський диктатор Олександр Лукашенко, Мінськ вимагає від Москви виплатили компенсації через введення Білоруської АЕС (БелАЕС) в експлуатацію в більш пізній термін, ніж планувалося. Причина тому - запит російської сторони.
Він також додав, що Росія запропонувала як компенсацію продаж ядерного палива "як для своїх станцій" та п'ятирічну гарантію на основні вузли.
Моніторингова місія ООН підтвердила, що ракетний удар по кафе у селі Гроза Харківської області 5 жовтня, який забрав життя 59 людей, був завданий військами РФ навмисно.
У звіті йдеться, що не було жодних ознак присутності військовослужбовців або будь-яких інших легітимних військових цілей в кафе або поруч з ним під час атаки.
У Вінницькій області спалах гепатиту А був визначений як надзвичайна ситуація природного характеру на регіональному рівні. Посилюються протиепідемічні заходи та вводяться обмеження.
"Пропозиція щодо наступного пакету санкцій ЄС проти Росії (12-й пакет) буде представлена наступного тижня. Значну частину пакету складають заходи щодо боротьби з обходом обмежень, товари подвійного призначення та заборона на російські алмази", - написав журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.
Відповідний законопроект про припинення дії консульської конвенції між Україною і Російською Федерацією з'явився на сайті парламенту. Наразі його текст ще не опублікували.
Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), ймовірно, вперше успішно застосувала позаатмосферну систему протиракетної оборони Arrow 3 під час ракетного удару з боку Ємену.
"Зміни зараз у комендантській годині не передбачаються. Обов'язково, якщо будуть зміни, ми інформуватимемо мешканців, обов'язково попереджатимемо про якісь зміни. На сьогоднішній день такої інформації у нас немає", - заявив мер Віталій Кличко.
За словами представника Пентагону генерала Патріка Райдера, підготовка українських пілотів F-16 може тривати від 5 до 9 місяців.
Райдер уточнив, що терміни закінчення тренувань будуть залежати від індивідуальних навичок пілотів.
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