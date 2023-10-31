ua en ru
Вт, 31 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский провел важную Ставку. Что обсуждали

Киев, Вторник 31 октября 2023 14:25
UA EN RU
Зеленский провел важную Ставку. Что обсуждали Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Во вторник, 31 октября, президент Украины Владимир Зеленский провел очередную "длительную и важную" Ставку. В ходе нее были рассмотрены несколько вопросов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента.

"Зерновой коридор"

Как отметил президент, "в Международный день Черного моря - о безопасности именно в этом регионе".

Также рассматривались:

  • беспрепятственная работа "зернового коридора";
  • борьба с действиями врага, ставящих под угрозу мирное судоходство;
  • понижение возможностей вражеского флота.

Отдельно, по словам Зеленского, рассматривался вопрос безопасности Одесской области: защита людей, энергетических объектов, портовой инфраструктуры.

"Ужесточение региональной системы ПВО. Также усиление противовоздушной обороны и защита объектов критической инфраструктуры в приграничных и прифронтовых регионах", - добавил он.

Ситуация на фронте

Также не обошли на Ставке и вопросы ситуации на фронте: Купянск, Авдеевка, Херсон. В контексте этого еще одним важным вопросом Ставки стало наращивание отечественного производства артсистем и артснарядов натовского стандарта, в частности, графики поставки от партнеров.

На Ставке докладывали: командующий ВМС ВСУ Алексей Неежпапа, начальник ГУР МО Кирилл Буданов, глава СБУ Василий Малюк, командующий Воздушными силами Николай Олещук, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, командующие Александр Сырский, Александр Тарнавский и др., министр обороны Украины Рустем Умеров и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский НАТО Авдеевка
NEWS
Гуменюк о ситуации на левобережье Херсонской области: ВСУ имеют "неплохие результаты"
Гуменюк о ситуации на левобережье Херсонской области: ВСУ имеют "неплохие результаты"
DAILY
Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ