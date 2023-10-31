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Зеленский предложил Раде расторгнуть консульское соглашение с РФ

Киев, Вторник 31 октября 2023 19:59
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Зеленский предложил Раде расторгнуть консульское соглашение с РФ Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский предложил парламенту расторгнуть консульское соглашение между Украиной и РФ. Соответствующий законопроект уже внесен в Верховную раду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный портал Рады.

Текст законопроекта еще не появился на сайте парламента. В настоящее время документ передан на рассмотрение руководству Рады.

Консульское соглашение - это документ, регулирующий консульские отношения между государствами. Консульское соглашение между Украиной и РФ было подписано в январе 1993 года, а вступило в силу в ноябре 1995 года.

Соглашение регулировало вопросы открытия консульств, назначения и допущения глав консульских учреждений, а также консульские функции.

Напомним, после полномасштабного вторжения российской армии Украина разорвала дипломатические отношения с Россией.

В результате разрыва дипотношений обе стороны остались без возможности двусторонней коммуникации в дипломатической плоскости. Дипломатические отношения между странами происходят при посредничестве третьих стран. Кроме того свою деятельность прекратили украинские и российские дипломаты в Украине и РФ.

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