Потери РФ превысили миллион солдат, а ВСУ атаковали Московскую область: новости за 12 июня

Украинские защитники обезвредили более миллиона российских солдат с начала полномасштабной войны. Тем временем ВСУ атаковали объект в Московской области.
Детальнее о том, что произошло в четверг, 12 июня, - в материале РБК-Украина.
Армия РФ потеряла на войне с Украиной более миллиона военных, - Генштаб
За последние сутки с 11 на 12 июня потери российских захватчиков на фронте составили 1140 солдат.
В целом с начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла более 1 миллиона военнослужащих.
ВСУ поразили объект ВПК в Московской области, - Генштаб
Подразделения Сил беспилотных систем во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли успешный удар по важному объекту военно-промышленного комплекса (ВПК) врага в Московской области России, доложил Генштаб ВСУ.
Поражение было нанесено в ночь на 12 июня.
В Индии разбился пассажирский самолет с 242 людьми на борту
В Индии вблизи аэропорта города Ахмедабад упал пассажирский самолет авиакомпании Air India, который выполнял рейс в Лондон.
Авария произошла вскоре после взлета из Международного аэропорта имени Сардара Валлабхбхая Пателя. Самолет упал в районе Мегхани, вызвав масштабный пожар - над местом падения поднялся густой столб дыма, который был виден на несколько километров.
Еще один этап. Украина и РФ провели новый обмен пленными
Украина и РФ провели очередной этап обмена военнопленными в рамках договоренностей в Стамбуле во время второго раунда переговоров. Стороны сегодня, 12 июня вернули домой группы раненых и тяжелораненых бойцов.
Что известно о новом этапе большого обмена - в материале РБК-Украина.
Зеленский анонсировал поставки ПВО IRIS-T в Украину: план на три года
Украина получит новые системы ПВО IRIS-T от Германии. План поставок рассчитан на 3 года, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Глава государства отметил, что Украина благодарна Германии за поставки IRIS-T.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.