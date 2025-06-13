Потери РФ превысили миллион солдат, а ВСУ атаковали Московскую область: новости за 12 июня

Армия РФ потеряла на войне с Украиной более миллиона военных, - Генштаб

За последние сутки с 11 на 12 июня потери российских захватчиков на фронте составили 1140 солдат.

В целом с начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла более 1 миллиона военнослужащих.

ВСУ поразили объект ВПК в Московской области, - Генштаб

Подразделения Сил беспилотных систем во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли успешный удар по важному объекту военно-промышленного комплекса (ВПК) врага в Московской области России, доложил Генштаб ВСУ.

Поражение было нанесено в ночь на 12 июня.

В Индии разбился пассажирский самолет с 242 людьми на борту

В Индии вблизи аэропорта города Ахмедабад упал пассажирский самолет авиакомпании Air India, который выполнял рейс в Лондон.

Авария произошла вскоре после взлета из Международного аэропорта имени Сардара Валлабхбхая Пателя. Самолет упал в районе Мегхани, вызвав масштабный пожар - над местом падения поднялся густой столб дыма, который был виден на несколько километров.

Еще один этап. Украина и РФ провели новый обмен пленными

Украина и РФ провели очередной этап обмена военнопленными в рамках договоренностей в Стамбуле во время второго раунда переговоров. Стороны сегодня, 12 июня вернули домой группы раненых и тяжелораненых бойцов.

Что известно о новом этапе большого обмена - в материале РБК-Украина.

Зеленский анонсировал поставки ПВО IRIS-T в Украину: план на три года

Украина получит новые системы ПВО IRIS-T от Германии. План поставок рассчитан на 3 года, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства отметил, что Украина благодарна Германии за поставки IRIS-T.