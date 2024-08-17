Оккупанты продвинулись под Часовым Яром, Торецком и Покровском: карты ISW

На фронте в Украине фиксируется продвижение российских оккупантов в Донецкой области. Речь идет о районах около Часового Яра, Торецка и Покровска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обнародованный 17 августа отчет Института изучения войны ( ISW ).

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

Российские захватчики 15 и 16 августа продолжали наступательные операции в районе Липцев, Старицы и Волчанска 15 и 16 августа, но без подтвержденного продвижения.

В оперативно-тактической группировке "Харьков" ВСУ сообщили, что линия фронта на Харьковском направлении не изменилась, и российские оккупанты эвакуируют своих раненых в Глубоком.

В ОТГ "Харьков" добавили, что войска РФ перегруппировали личный состав и пытаются расширить системы связи в районе Липцев, разворачивают персонал на мотоциклах вблизи Огурцово и проводят перегруппировку подразделений в центральной части Волчанска.

Представитель ОТГ "Харьков" полковник Виталий Саранцев заявил 16 августа, что у сил РФ только пехота способна доставлять вооружение и провизию на свои передовые позиции в Волчанске.

Также Саранцев рассказал, что войска РФ могут использовать только автомобили для материально-технического обеспечения позиций на севере Волчанска, а сейчас экспериментируют с использованием БПЛА для материально-технического обеспечения.

Операция №2 - Луганская область

Российские источники 16 августа утверждали, что войска РФ продвинулись на участке шириной до 3,6 км севернее Песчаного, но в ISW не наблюдали визуальных доказательств.

Российские оккупанты продолжали наступательные действия в районе Синьковки, Глушковки, Кругляковки, Колесниковки, Берестового, Стельмаховки, Андреевки и Лозовая, возле Макеевки и Невского, вблизи Торского и Тернов.

Председатель Купянской райгосадминистрации Андрей Канашевич заявил, что российские захватчики неоднократно наносили удары по переходам ВСУ через реку Оскол, а также давят на районы вблизи Песчаного, Берестового и Синьковки.

Операция №3 - Донецкая область

Войска РФ 15 и 16 августа продолжали наступательные действия в районе Белогоровки, Верхнекаменского, Спорного и Выемки, а также в районе Переездного.

Российские оккупанты недавно продвинулись к юго-востоку от Часового Яра, и продолжили наступательные операции вблизи города 16 августа.

Геолокационные кадры, опубликованные 15 августа, показывают, что путинские войска продвинулись через канал Северский Донец - Донбасс к северу от Озаряновки.

Российский "военкор" утверждал, что российские подразделения будто бы недавно завершили зачистку Клещиевки.

Российские оккупанты 15 и 16 августа наступали в районе Часового Яра, Григоровки и вблизи Клещиевки.

Российские захватчики недавно продвинулись вблизи Торецка. Геолокационные кадры, опубликованные 16 августа, показывают, что войска РФ продвинулись юго-западнее Железного.

Российский "военкор" утверждал, что путинские войска продвинулись к породному отвалу на юго-западной окраине Северного, что согласуется с оценками экспертов ISW по продвижению РФ в этом районе.

Начальник Торецкой городской военной администрации Василий Чиник заявил, что российские диверсионно-разведывательные группы пытаются проникнуть в сам Торецк, и что ВСУ дают активный отпор этим группам.

Войска РФ 15 и 16 августа продолжали наступательные действия в районе Торецка, Белой Горы, Северного, Железного, Нью-Йорка и Нелиповки, а также в районе Сухой Балки и Пантелеймоновки.

Российские захватчики недавно продвинулись восточнее Покровска на фоне продолжающихся усилий РФ тактически окружить украинские силы юго-восточнее этого города 16 августа.

Геолокационные кадры, опубликованные 16 августа, показывают, что войска РФ продвинулись в пределах юго-восточной части Гродовки.

Российские "военкоры" 15 и 16 августа утверждали, что войска РФ продвинулись к югу от Воздвиженки, к востоку от Свиридоновки, к западу от Новоторецкого и к востоку от Гродовки.

16 августа российские блогеры рассказывали, что войска РФ продвинулись юго-восточнее Желанного, и якобы захватили Николаевку.

Российский "военкор" также заявил, что ВСУ якобы уходят с позиций вблизи Карловки, однако в ISW не нашли подтверждения этих российских заявлений.

Глава Покровской городской военной администрации Сергей Добряк заявил, что оккупанты находятся за чуть более 10 км от Покровска, а эксперты ISW сейчас оценивают, что они - примерно в 14 км от города.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ сейчас находятся в 6 км от Мирнограда, хотя в настоящее время в ISW оценивают, что на самом деле - примерно в 8 км от города.

Войска РФ продолжали наступательные действия в районе Зеленого Поля, возле Воздвиженки, Гродовки, Калинового, Новоторецкого, около Новогродовки, Новожеланного, Скучного, в районе н.п. Птичье, Желанное, Николаевка и Карловка 15 и 16 августа.

Российские оккупанты 15 и 16 августа продолжали наступательные действия западнее Донецка в районе Георгиевки, Красногоровки и Александровки и юго-западнее Донецка в районе Парасковеевки, Константиновки и Водяного.

Российские источники 15 и 16 августа утверждали, что войска РФ продвинулись в пределах Константиновки на 400 метров и достигли центра населенного пункта.

В Генштабе ВСУ сообщили, что 15 августа российские оккупанты, действующие на админгранице Донецкой и Запорожской областей, штурмовали вблизи Ровнополья.

"Южная ось"

В Генштабе ВСУ рассказали, что 15 и 16 августа войска РФ продолжали ограниченные наступательные действия на западе Запорожской области северо-восточнее Работино в районе Малой Токмачки.

Позиционные бои продолжались 15 и 16 августа на левом берегу Херсонской области.

Спикер оперативной группировки "Таврия" капитан Дмитрий Лиховой 16 августа заявил, что две трети всех российских штурмов на Днепровском направлении проходят севернее Крынок, где расположены плацдармы ВСУ.

Также он сообщил, что российские оккупанты 10 из 13 своих штурмов провели 15 августа к северу от Крынок у Казачьих Лагерей.

Российские источники утверждали, что ВСУ в ночь на 16 августа нанесли серии ракетных и беспилотных ударов по оккупированному Крыму.

В Минобороны РФ заявили, что российские войска якобы уничтожили два морских беспилотника, направлявшихся в сторону оккупированного Крыма, и пять летательных беспилотников над Черным морем.

Кроме того, в Минобороны РФ также утверждали о якобы сбитии 12 украинских ракет ATACMS, нацеленных на Крымский мост.

Известный российский "военкор" утверждал, что войска РФ уничтожили 5 морских беспилотников и 1 воздушный беспилотник в Ярилгацкой бухте вблизи оккупированного Межводного в Крыму, и уничтожили 3 морские дроны и 4 воздушных БПЛА, приближавшихся к оккупированному Севастополю.

Российский блогер утверждает, что кассетные боеприпасы повредили дорожное покрытие Крымского моста, а не опорные конструкции.

Сообщается, что войска РФ продолжают менять свое поведение в Черном море из-за украинских ударов.

Командир подразделения ГУР Минобороны Украины 16 августа заявил, что за последние полтора года (ориентировочно с февраля 2023 г.) украинские морские беспилотники Magura V5 поразили 18 кораблей Черноморского флота РФ.

16 августа спикер ВМС ВСУ капитан третьего ранга Дмитрий Плетенчук заявил, что российские силы почти прекратили минирование Черного моря после того, как украинские силы уничтожили российский самолет Су-24, дистанционно миновавший территорию.

Плетенчук 16 августа также предположил, что россияне пытаются ввести в заблуждение украинские силы, сделав в оккупированном Крыму макет подводной лодки класса "Ростов-на-Дону" после создания силуэта подводной лодки на причале в Новороссийске Краснодарского края.

Украинские официальные лица заявили, что ВСУ нанесли удар и существенно повредили "Ростов-на-Дону" в сентябре 2023 года, после чего его отремонтировали, а в Генштабе ВСУ 3 августа 2024 года заявили, что еще один удар затопил подлодку.

Ситуация на фронте

Ранее в Генеральном штабе ВСУ в вечернем отчете 16 августа информировали, что за сутки на фронте произошло 99 боевых столкновений.

Также в военном командовании отметили, что на Торецком направлении российские оккупанты при поддержке авиации 11 раз пытались вклиниться в оборону ВСУ. А на Покровском направлении шли жесткие бои в районах десяти населенных пунктов.