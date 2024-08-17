В ISW рассказали о продвижении ВСУ в Курской области за два дня

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что в пятницу, 16 августа, украинские военные продолжили незначительное продвижение на юго-восток от города Суджа в Курской области.

По данным российских военных блогеров, украинские войска продвинулись на восток от поселка Мирное и на юг от Спального, расположенных к юго-востоку от Суджи. Обнародованные 15 августа геолокационные снимки также указывают на недавнюю активность украинских войск в пределах поселка Борки к юго-востоку от города.

Российские блогеры утверждают, что боевые действия продолжаются к северу от Суджи возле Русского Поречного, к востоку от города возле Агронома и к юго-востоку от Суджи вдоль линии Гирьи-Камышное-Крупец-Спальное.

"Российские блогеры отмечают, что небольшие украинские мобильные группы продолжают ограниченные атаки за действующей линией соприкосновения в Курской области, а украинские военные продолжают атаки у Коренево и к западу от поселка Снагость (к югу от Коренево)", - говорится в отчете ISW.

Министерство обороны России сообщило, что российские войска отбили украинскую бронетанковую атаку в направлении Гордеевки (к югу от Кореневого) и украинские атаки к западу от Анастасиевки и к юго-востоку от Каучука (оба к северо-востоку от Кореневого и примерно в 27 км от международной границы).

Российские военные блогеры также утверждали, что россияне атаковали украинские силы, которые действовали у поселка Отрубы к юго-западу от Кореневого и вдоль международной границы.

"Обнародованные 15 и 16 августа геолокационные кадры свидетельствуют, что украинские войска продолжают действовать на всей заявленной максимальной границе продвижения украинских войск в Курской области, в частности вблизи Суджи", - отмечается в отчете ISW.

Разрушение мостов

Кроме того, Вооруженные силы Украины разрушили два моста в Глуховском районе Курской области.

По данным российских источников, атаки украинских военных из реактивных систем залпового огня HIMARS разрушили мосты в Глушково и Званном к юго-востоку от Коренево.

Геолокационные кадры, опубликованные 16 августа, демонстрируют, что мост в Глушково разрушился после удара. Российские военные блогеры отметили, что уничтожение моста затруднит работу российских наземных линий связи в этом районе.