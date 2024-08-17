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Атака "Шахедов": в Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу

Суббота 17 августа 2024 07:12
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Атака "Шахедов": в Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу Фото: в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки ударными дронами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА и Воздушные силы ВСУ.

"ВНИМАНИЕ! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно проследовать в укрытие гражданской защиты!", - сообщила столичная мэрия в 7:05.

По данным военных, БпЛА двигались в Киевской области в направлении Броваров.

Обновлено

В 7:25 был объявлен отбой воздушной тревоги в городе Киеве, а в 7:26 - в Киевской области.

Воздушные силы ВСУ сообщили об отбое угрозы ударных БпЛА.

В данный момент карта воздушных тревог Украины выглядит так:

Атака &quot;Шахедов&quot;: в Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу

Напомним, вечером в пятницу, 16 августа, россияне запустили в направлении Украины ударные дроны типа "Шахед". В течение ночи воздушная тревога регулярно объявлялась в восточных, южных, центральных и северных областях. Работали силы ПВО.

Кроме того, минувшей ночью россияне ударили ракетами по Сумам. В результате атаки в городе возникли пожары, есть пострадавшие.

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