Атака "Шахедов": в Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки ударными дронами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА и Воздушные силы ВСУ.

В данный момент карта воздушных тревог Украины выглядит так:

В 7:25 был объявлен отбой воздушной тревоги в городе Киеве, а в 7:26 - в Киевской области.

По данным военных, БпЛА двигались в Киевской области в направлении Броваров.

"ВНИМАНИЕ! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно проследовать в укрытие гражданской защиты!", - сообщила столичная мэрия в 7:05.

Напомним, вечером в пятницу, 16 августа, россияне запустили в направлении Украины ударные дроны типа "Шахед". В течение ночи воздушная тревога регулярно объявлялась в восточных, южных, центральных и северных областях. Работали силы ПВО.

Кроме того, минувшей ночью россияне ударили ракетами по Сумам. В результате атаки в городе возникли пожары, есть пострадавшие.

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