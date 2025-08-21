ua en ru
Минус 830 солдат за сутки: Генштаб ВСУ обнародовал потери противника

Четверг 21 августа 2025
Минус 830 солдат за сутки: Генштаб ВСУ обнародовал потери противника
Автор: РБК-Украина

За последние сутки, с 20 по 21 августа, россияне потеряли на фронте еще 830 солдат, 315 дронов и автотехнику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 21 августа 2025 года ориентировочно составили:

  • личного состава - около 1 073 530 (+830) чел;
  • танков - 11 120 (+1) ед;
  • боевых бронированных машин - 23 157 (+5) ед;
  • артиллерийских систем - 31 789 (+41) ед;
  • РСЗО - 1 471 (+1) ед;
  • средства ПВО - 1 209 (+1);
  • самолетов - 422 ед;
  • вертолетов - 340;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 52 469 (+315);
  • крылатые ракеты - 3 565;
  • корабли/катера - 28;
  • подводные лодки - одна;
  • автомобильная техника и автоцистерны - 59 316 (+114);
  • специальная техника - 3 944 (+1).

Как сообщало РБК-Украина, 20 августа на фронте произошли 128 боевых столкновений. Российские войска нанесли два ракетных удара (применены пять ракет) и 43 авиационных удара, сбросив 69 управляемых бомб, задействовали 1763 дроны-камикадзе и совершили 3892 обстрела позиций и населенных пунктов.

О контрнаступлении ВСУ под Добропольем, где "Азов" отбил населенные пункты и нанес армии РФ большие потери - читайте в материале РБК-Украина.

