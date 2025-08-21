Минус 830 солдат за сутки: Генштаб ВСУ обнародовал потери противника
За последние сутки, с 20 по 21 августа, россияне потеряли на фронте еще 830 солдат, 315 дронов и автотехнику.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 21 августа 2025 года ориентировочно составили:
- личного состава - около 1 073 530 (+830) чел;
- танков - 11 120 (+1) ед;
- боевых бронированных машин - 23 157 (+5) ед;
- артиллерийских систем - 31 789 (+41) ед;
- РСЗО - 1 471 (+1) ед;
- средства ПВО - 1 209 (+1);
- самолетов - 422 ед;
- вертолетов - 340;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 52 469 (+315);
- крылатые ракеты - 3 565;
- корабли/катера - 28;
- подводные лодки - одна;
- автомобильная техника и автоцистерны - 59 316 (+114);
- специальная техника - 3 944 (+1).
Как сообщало РБК-Украина, 20 августа на фронте произошли 128 боевых столкновений. Российские войска нанесли два ракетных удара (применены пять ракет) и 43 авиационных удара, сбросив 69 управляемых бомб, задействовали 1763 дроны-камикадзе и совершили 3892 обстрела позиций и населенных пунктов.
О контрнаступлении ВСУ под Добропольем, где "Азов" отбил населенные пункты и нанес армии РФ большие потери - читайте в материале РБК-Украина.