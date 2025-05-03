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Потери РФ с 2022 года превысили 955 тысяч солдат, - Генштаб

Суббота 03 мая 2025 07:49
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Потери РФ с 2022 года превысили 955 тысяч солдат, - Генштаб Фото: украинские военные продолжают наносить врагу потери (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

За последние сутки, со 2 на 3 апреля, Россия потеряла в войне против Украины еще 1170 солдат. В то же время общие потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 955 тысяч военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.05.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 955 470 (+1170) чел;
  • танков - 10 745 (+4) ед;
  • боевых бронированных машин - 22 369 ед;
  • артиллерийских систем - 27 234 (+48) ед;
  • РСЗО - 1375 ед;
  • средства ПВО - 1153 (+1) ед;
  • самолетов - 370 ед;
  • вертолетов - 335 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 34 665 (+126) ед;
  • крылатых ракет - 3197 (+1) ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 47 003 (+121) ед;
  • специальной техники - 3870 (+1) ед.

Потери РФ с 2022 года превысили 955 тысяч солдат, - Генштаб

Ситуация на фронте

Напомним, что за полные сутки, 1 мая, на фронте произошло 199 боевых столкновений. В течение дня россияне больше всего атаковали на четырех направлениях. В частности, это Покровское, Курское, Лиманское и Новопавловское.

Подробно об отчете по ситуации на фронте - читайте в материале РБК-Украина.

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