Потери РФ с 2022 года превысили 955 тысяч солдат, - Генштаб
Фото: украинские военные продолжают наносить врагу потери (Getty Images)
За последние сутки, со 2 на 3 апреля, Россия потеряла в войне против Украины еще 1170 солдат. В то же время общие потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 955 тысяч военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.05.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 955 470 (+1170) чел;
- танков - 10 745 (+4) ед;
- боевых бронированных машин - 22 369 ед;
- артиллерийских систем - 27 234 (+48) ед;
- РСЗО - 1375 ед;
- средства ПВО - 1153 (+1) ед;
- самолетов - 370 ед;
- вертолетов - 335 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 34 665 (+126) ед;
- крылатых ракет - 3197 (+1) ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 47 003 (+121) ед;
- специальной техники - 3870 (+1) ед.
Ситуация на фронте
Напомним, что за полные сутки, 1 мая, на фронте произошло 199 боевых столкновений. В течение дня россияне больше всего атаковали на четырех направлениях. В частности, это Покровское, Курское, Лиманское и Новопавловское.
Подробно об отчете по ситуации на фронте - читайте в материале РБК-Украина.
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