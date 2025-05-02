Россия сконцентрировалась на четырех направлениях, бои не утихают. Какая ситуация на фронте
За 1 мая на фронте состоялись 199 боевых столкновений. Больше всего россияне атаковали на четырех направлениях.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
Наиболее "горячие" направления
На Покровском направлении украинские защитники остановили 64 атаки агрессора в районах населенных пунктов Зверево, Елизаветовка, Луч, Водяное Второе, Александрополь, Малиновка, Лысовка, Даченское, Котлино, Удачное, Новосергиевка, Надеевка, Новоалександровка, Котляровка, Троицкое, Андреевка, а также в сторону Покровска, Романовки, Старой Николаевки, Новой Полтавки, Миролюбовки, Багатира и Алексеевки.
На Курском направлении произошло 33 боестолкновения. Враг нанес 210 артиллерийских обстрелов, из них пять - из реактивных систем залпового огня, совершил 15 авиационных ударов, сбросив 21 управляемую авиационную бомбу.
На Лиманском направлении враг атаковал 27 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах Надежды, Ямполовки, Колодязов и в сторону Грековки, Торского, Редкодуба и Зеленой Долины.
На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 15 вражеских штурмов в районах Константинополя, Новоселки, Привольного, Свободного Поля и в направлении Багатира и Шевченко.
Ситуация на других участках фронта
За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло восемь боестолкновений в районах населенных пунктов Волчанск, Каменка, Тополя и в сторону Нововасильевки и Липцов.
На Купянском направлении зафиксировано пять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Новоосиново, Глушковка, Новая Кругляковка и Загрызово.
На Северском направлении противник атаковал в сторону Верхнекаменского и Григорьевки. Всего за прошедшие сутки произошло четыре боестолкновения.
На Краматорском направлении Силы обороны отбили шесть вражеских штурмов в районах населенных пунктов Часов Яр, Новомарково и в сторону Белой Горы.
На Торецком направлении враг совершил четыре атаки в районах населенных пунктов Щербиновка, Дружба и в сторону Дилиевки.
За прошедшие сутки на Гуляйпольском направлении боестолкновений не произошло.
На Ореховском направлении вблизи Лобкового, Каменского и Степного захватчики совершили четыре бесполезные атаки на позиции ВСУ.
За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг один раз без успеха штурмовал укрепления украинских защитников.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Потери РФ в Украине
Всего за 1 мая потери России составили 1110 военных. Также украинские воины обезвредили девять танков, пять боевых бронированных машин, 50 артиллерийских систем, четыре средства ПВО, 138 БпЛА оперативно-тактического уровня и 132 единицы автомобильной техники оккупантов.
Кроме того, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, один пункт управления БпЛА и два вражеских средства противовоздушной обороны.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.