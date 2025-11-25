Потери противника на 25 ноября: Генштаб предоставил свежую статистику

Напоминаем, что США продолжают работу над внесением изменений в предложение по урегулированию конфликта в Украине, при этом последний раунд переговоров завершился заявлением о достигнутом прогрессе и ожидании следующих шагов.

Отметим, что в ночь на 25 ноября Киев подвергся масштабной атаке с применением крылатых и баллистических ракет, дронов-камикадзе и ракет типа "Кинжал", в результате чего были повреждены как минимум две многоэтажки в центральной части города и на левом берегу, пострадали семь человек, 18 удалось спасти, сообщается о двух погибших.