Втрати противника на 25 листопада: Генштаб надав свіжу статистику

Нагадуємо, що США продовжують роботу над внесенням змін до пропозиції щодо врегулювання конфлікту в Україні, водночас останній раунд переговорів завершився заявою про досягнутий прогрес та очікування наступних кроків.

Зазначимо, що в ніч на 25 листопада Київ зазнав масштабної атаки із застосуванням крилатих і балістичних ракет, дронів-камікадзе і ракет типу "Кинджал", унаслідок чого було пошкоджено щонайменше дві багатоповерхівки в центральній частині міста та на лівому березі, постраждало семеро людей, 18 удалося врятувати, повідомляється про двох загиблих.