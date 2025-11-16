ua en ru
Война в Украине

Потери противника на 16 ноября: обновленные данные Генштаба ВСУ

Украина, Воскресенье 16 ноября 2025 07:40

Фото: украинский военный (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

Обновленные данные Генштаба за 16 ноября показывают текущие потери противника с начала полномасштабного вторжения, и за последние сутки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в сети Telegram.

По состоянию на 16 ноября 2025 года Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины обновил данные о потерях противника с начала полномасштабного вторжения, отражая как численность личного состава, так и состояние вооружения и техники.

Потери личного состава и бронетехники

С начала войны ориентировочные потери противника составляют около 1 158 260 человек, что на 860 больше по сравнению с предыдущим отчетом за 15 ноября.

Потери танков увеличились на 3 единицы и достигли 11 353, а боевых бронированных машин — 23 591 (+3).

Артиллерия и системы ПВО

Украинский Генштаб фиксирует снижение боевого потенциала противника: артиллерийских систем — 34 469 (+26), реактивных систем залпового огня — 1 543 (+2), средств ПВО — 1 244.

Авиация и беспилотники

Потери авиации остаются значительными: уничтожено 428 самолетов и 347 вертолетов.

Данные по беспилотным летательным аппаратам оперативно-тактического уровня достигли 81 286 (+409). Зафиксировано уничтожение 3 940 крылатых ракет.

Морская техника и автомобили

С начала войны утрачено 28 кораблей и катеров, а также 1 подводная лодка. Автомобильной техники и автоцистерн потеряно 67 464 (+68), специальной техники — 4 000 (+2).



Напоминаем, что Северокорейские войска продолжают поддерживать российские силы на оккупированных территориях Украины, участвуя в разминировании и других операциях, что демонстрирует углубление военного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном и степень вовлеченности КНДР в войну.

Отметим, что на временно оккупированной Луганщине сохраняется острая нехватка воды и тепла, при этом любые попытки жителей улучшить бытовые условия оборачиваются угрозой штрафов, а водопроводные краны в населенных пунктах остаются сухими неделями, а жители многоэтажек вынуждены использовать лишь остатки теплоносителя из системы отопления.

