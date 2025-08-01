ua en ru
Пт, 01 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Война в Украине Экономика В мире Происшествия
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

На Сумщине продолжаются бои: пограничники сообщили об успешных контратаках ВСУ

Сумская область, Пятница 01 августа 2025 03:30
UA EN RU
На Сумщине продолжаются бои: пограничники сообщили об успешных контратаках ВСУ Иллюстративное фото: военные ВСУ на линии фронта (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

На Сумщине продолжаются бои - враг не прекращает штурмов, но наши защитники дают достойный отпор. Уже есть первые успехи в контратаках и заметное снижение активности врага на некоторых участках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрея Демченко в эфире телемарафона.

Андрей Демченко отметил, что сейчас украинские военные не только сдерживают атаки врага, но и успешно проводят контратаки, освобождая оккупированные территории.

Что происходит на границе

По словам Демченко, враг постоянно пытается продвинуться вглубь Украины, особенно в районе Хотинской и Юнаковской громад. Это небольшой участок из всей длины границы Сумской области - более 550 километров.

Россияне используют тактику малых групп пехоты, которые пытаются проникнуть на нашу территорию. Однако на этом направлении работают и пограничники, и военные Вооруженных сил Украины, применяя все имеющееся оружие, чтобы уничтожать врага.

"Но на этом направлении, где находятся подразделения Государственной пограничной службы, в том числе и в полосах обороны, мы используем все имеющееся вооружение, как, собственно, и подразделения Вооруженных сил Украины в этой операционной зоне, для того, чтобы максимально наносить поражение противнику, уничтожать эту пехоту", - заверил Демченко.

Спикер подчеркнул, что враг несет значительные потери. За последние несколько дней активность противника даже несколько снизилась по сравнению с началом боевых действий. Тогда россияне бросали большие количества малых штурмовых групп, но сейчас ситуация меняется в пользу наших военных.

Напомним, что за минувшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали еще около 1070 российских захватчиков и уничтожили 295 единиц вражеской техники и вооружения.

Наибольшие потери в технике и живой силе враг продолжает нести на Покровском, Славянском и Харьковском направлениях.

Кстати, недавно Силы обороны Украины освободили от оккупантов прифронтовое село Кондратовка в Сумской области. По словам представителя ГПСУ Андрея Демченко, вытеснение врага из этого населенного пункта позволит ВСУ закрепиться и задержать продвижение врага

Читайте РБК-Украина в Google News
ДПСУ Вооруженные силы Украины Война в Украине
Новости
Россияне не смогут полностью перейти на реактивные "Шахеды": эксперт назвал причину
Россияне не смогут полностью перейти на реактивные "Шахеды": эксперт назвал причину
Аналитика
Эрдоган в игре. Состоится ли встреча Зеленского с Путиным и Трампом в Турции
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Эрдоган в игре. Состоится ли встреча Зеленского с Путиным и Трампом в Турции