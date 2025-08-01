ua en ru
Пт, 01 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Война в Украине Экономика В мире Происшествия
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Генштаб обновил потери РФ в войне: ВСУ "минуснули" еще 940 оккупантов

Пятница 01 августа 2025 07:23
UA EN RU
Генштаб обновил потери РФ в войне: ВСУ "минуснули" еще 940 оккупантов Фото: уничтоженная российская техника (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Украинские военные продолжают наносить значительные потери армии России. По данным Генерального штаба ВСУ, только за минувшие сутки, 31 июля, было уничтожено еще 940 российских солдат, а также технику на десятки миллионов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Так, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обновил потери российских оккупантов по состоянию на утро пятницы, 1 августа 2025 года.

РФ в войне с Украиной по состоянию на 1 августа потеряла:

  • танков - 11068 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин - 23068 (+2) ед,
  • артиллерийских систем - 30944 (+33) ед,
  • РСЗО - 1451 (+0) ед,
  • средства ПВО - 1203 (+1) ед,
  • самолетов - 421 (+0) ед,
  • вертолетов - 340 (+0) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня - 49057 (+163),
  • крылатые ракеты - 3551 (+3),
  • корабли/катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 56894 (+72) ед,
  • специальная техника - 3935 (+0).

Генштаб обновил потери РФ в войне: ВСУ &quot;минуснули&quot; еще 940 оккупантов

Обстановка на фронте

Напомним, что с начала этих суток на фронте произошло 124 боевых столкновения. При этом на Покровском направлении российские войска 37 раз пытались прорвать украинскую оборону, а на Лиманском направлении российские захватчики 28 раз атаковали позиции ВСУ.

Также пограничники сообщили об успешных контратаках ВСУ на Сумщине.

Например, недавно Силы обороны Украины освободили от оккупантов прифронтовое село Кондратовка в Сумской области. По словам представителя ГПСУ Андрея Демченко, вытеснение врага из этого населенного пункта позволит ВСУ закрепиться и задержать продвижение врага

Читайте РБК-Украина в Google News
Генштаб ВСУ ВСУ Российская Федерация
Новости
Учения Беларуси и РФ: пограничники оценили риск провокаций против Украины
Учения Беларуси и РФ: пограничники оценили риск провокаций против Украины
Аналитика
Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому