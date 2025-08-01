Генштаб обновил потери РФ в войне: ВСУ "минуснули" еще 940 оккупантов
Украинские военные продолжают наносить значительные потери армии России. По данным Генерального штаба ВСУ, только за минувшие сутки, 31 июля, было уничтожено еще 940 российских солдат, а также технику на десятки миллионов долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Так, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обновил потери российских оккупантов по состоянию на утро пятницы, 1 августа 2025 года.
РФ в войне с Украиной по состоянию на 1 августа потеряла:
- танков - 11068 (+1) ед,
- боевых бронированных машин - 23068 (+2) ед,
- артиллерийских систем - 30944 (+33) ед,
- РСЗО - 1451 (+0) ед,
- средства ПВО - 1203 (+1) ед,
- самолетов - 421 (+0) ед,
- вертолетов - 340 (+0) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня - 49057 (+163),
- крылатые ракеты - 3551 (+3),
- корабли/катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 56894 (+72) ед,
- специальная техника - 3935 (+0).
Обстановка на фронте
Напомним, что с начала этих суток на фронте произошло 124 боевых столкновения. При этом на Покровском направлении российские войска 37 раз пытались прорвать украинскую оборону, а на Лиманском направлении российские захватчики 28 раз атаковали позиции ВСУ.
Также пограничники сообщили об успешных контратаках ВСУ на Сумщине.
Например, недавно Силы обороны Украины освободили от оккупантов прифронтовое село Кондратовка в Сумской области. По словам представителя ГПСУ Андрея Демченко, вытеснение врага из этого населенного пункта позволит ВСУ закрепиться и задержать продвижение врага