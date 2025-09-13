ua en ru
За сутки почти 170 боестолкновений и 57 авиаударов: отчет Генштаба ВСУ

Украина, Суббота 13 сентября 2025 00:55
За сутки почти 170 боестолкновений и 57 авиаударов: отчет Генштаба ВСУ Фото: ВСУ продолжают отражать атаки врага (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

За сутки, 12 сентября, на фронте произошло 168 боевых столкновений. Больше всего - на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Обстрелы армии РФ

Военные РФ нанесли один ракетный и 57 авиационных ударов, применили три ракеты и сбросили 88 КАБ, привлекли 2236 дронов-камикадзе и 3593 раза обстреляли позиции ВСУ и населенных пунктов.

Ситуация на разных направлениях фронта

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 2 атаки российских войск. Сегодня противник нанес один ракетный и 11 авиационных ударов, применил три ракеты и сбросил 19 управляемых авиационных бомб, совершил 102 обстрела, в том числе 2 - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло 14 боестолкновений в районах Волчанска, Амбарного и в направлении Отрадного, Кутьковки.

На Купянском направлении противник совершил 7 атак на позиции ВСУ. Бои шли в районе Голубовки и в направлении Песчаного, Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении российские войска 13 раз штурмовали позиции украинских защитников в районе Колодязов и в направлении населенных пунктов Шандриголово, Ставки.

На Северском направлении украинские воины отбили 16 из 18 попыток наступления на свои позиции. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Серебрянки, Григорьевки и в направлении населенных пунктов Ямполь, Дроновка, Выемка.

На Краматорском направлении Силы обороны остановили пять вражеских атак в районе Орехово-Васильевки и в направлении Ступочек.

На Торецком направлении оккупанты сегодня 12 раз штурмовали позиции украинских военных в районах населенных пунктов Щербиновка, Катериновка, Александро-Калиново и в направлении Плещеевки, Степановки, Полтавки. Силы обороны сдержали натиск противника и уже отбили 11 штурмовых действий.

На Покровском направлении враг совершил 37 попыток потеснить подразделения ВСУ. Наибольшая активность наблюдается в районах населенных пунктов Владимировка, Шахово, Маяк, Затишок, Новоэкономичное, Николаевка, Миролюбовка, Удачное, Муравка, Дачное, Новоукраинка и в сторону населенных пунктов Мирноград, Проминь, Сухой Яр, Покровск, Зверево, Молодецкое, Новоподгородное, Филия.

По предварительным подсчетам, на этом направлении украинские воины ликвидировали 99 и ранили 60 оккупантов, уничтожили два танка, три автомобиля, четыре мотоцикла, 15 беспилотных летательных аппаратов, склад боеприпасов и повредили автомобиль, две пушки, пункт управления БпЛА, семь укрытий личного состава врага.

На Новопавловском направлении враг 10 раз пытался прорваться вблизи населенных пунктов Вороное, Малиевка, Терновое, Новониколаевка, Ольговское и в направлении Филии, Ивановки.

На Гуляйпольском направлении противник наступательных действий не проводил, однако нанес авиационные удары по населенным пунктам Белогорье и Зализнычное.

На Ореховском направлении захватнические войска дважды атаковали в сторону Малой Токмачки и Новоданиловки. Авиация агрессора нанесла удары по районам населенных пунктов Новояковлевка и Веселянка.

На Приднепровском направлении враг провел две бесполезные атаки на позиции украинских защитников, одновременно нанес авиаудар в районе населенного пункта Львовское.

Потери армии РФ

За сутки с 11 на 12 сентября, российские войска потеряли на фронте еще 890 солдат. Также ВСУ уничтожили 40 артсистем и 64 единицы автотехники.

С начала полномасштабной войны потери армии РФ превысили уже 1,1 млн человек.

ВСУ Генштаб ВСУ
