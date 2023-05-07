Нужно ли переоформлять инвалидность: адреса МСЭК в Киеве

Во время военного положения на повторное обследование и прохождение медико-социальной экспертизы (МСЭК) для установления группы инвалидности есть полгода. I, II или III группу инвалидности устанавливают, исходя из состояния здоровья человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал Киева .

"Лица с инвалидностью могут переоформить МСЭК по собственному желанию. Вместе с тем правительство предоставило возможность пройти медицинское обследование для проведения повторной медико-социальной экспертизы в течение шести месяцев после прекращения/отмены военного положения", - говорится в сообщении.

Как устанавливается группа инвалидности

I, II или III группу инвалидности устанавливают с учетом степени ограничения жизнедеятельности человека.

I группа инвалидности (подгруппы А и Б) устанавливается людям с тяжелым состоянием здоровья, которые не способны к самообслуживанию, самостоятельному передвижению, общению, контролю поведения и т.д.;

устанавливается людям с тяжелым состоянием здоровья, которые не способны к самообслуживанию, самостоятельному передвижению, общению, контролю поведения и т.д.; II группу инвалидности могут получить те, кто имеет значительное ограничение жизнедеятельности, но не нуждается в постоянном уходе или помощи;

могут получить те, кто имеет значительное ограничение жизнедеятельности, но не нуждается в постоянном уходе или помощи; III группа инвалидности предоставляется лицам, имеющим умеренные функциональные нарушения и ограничения, нуждающимся в социальной помощи и социальной защите. Люди с инвалидностью III группы могут обучаться и работать, однако при обеспечении их реабилитацией, средствами компенсации физических дефектов или нарушенных функций организма.

Кроме указанных критериев, вопрос установления инвалидности регламентируется постановлением КМУ №10 от 21.01.2015 г. Оно содержит четкий перечень состояний, при которых группа инвалидности устанавливается пожизненно.

Адреса МСЭК в Киеве