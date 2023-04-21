В Украине ликвидируют медико-социальные экспертные комиссии: Ляшко назвал сроки

Как сообщает РБК-Украина, об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телемарафона.

"Мы поставили цель, чтобы с 1 января 2925 года их не было. Мы это сделаем", – сказал он.

Министр также напомнил, что в настоящее время контракты на услуги по реабилитации заключили 244 медучреждения. Глава Минздрава уточнил, что для замены системы МСЭК современной системой реабилитации и адаптации необходимо внести изменения в 19 законов и 49 подзаконных актов.