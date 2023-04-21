В Украине ликвидируют медико-социальные экспертные комиссии: Ляшко назвал сроки
В Украине прекратят деятельность медико-социальных экспертных комиссий. Они перестанут существовать до 1 января 2025г.
Как сообщает РБК-Украина, об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телемарафона.
"Мы поставили цель, чтобы с 1 января 2925 года их не было. Мы это сделаем", – сказал он.
Министр также напомнил, что в настоящее время контракты на услуги по реабилитации заключили 244 медучреждения. Глава Минздрава уточнил, что для замены системы МСЭК современной системой реабилитации и адаптации необходимо внести изменения в 19 законов и 49 подзаконных актов.
Напомним, в Украине с 1 апреля 2023 года не меняли правила отпуска рецептурных препаратов в аптеках . Единственное, что к бумажному рецепту прибавился электронный.
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