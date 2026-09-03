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Россия атаковала один из крупнейших фармацевтических составов Украины под Киевом

14:25 03.09.2026 Чт
2 мин
На месте удара возник пожар
aimg Елена Чупровская
Россия атаковала один из крупнейших фармацевтических составов Украины под Киевом Фото: Россия ударила по составу фармацевтической компании "Биокон" (Getty Images)
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Из-за российского удара в Киевской области загорелся один из крупнейших фармацевтических складов Украины - комплекс "Биокон".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes Ukraine.

Что произошло

В результате российской атаки 3 сентября загорелся логистический комплекс общества "ХФК "Биокон" в Бориспольском районе Киевской области. Это один из крупнейших специализированных фармацевтических составов страны.

Сначала об ударе по складским помещениям сообщил начальник Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко. В сети начали распространяться фото пожара.

Информацию о пожаре подтвердила генеральный директор компании Вера Павлова.

Что известно о комплексе "Биокон"

Общество "ХФК "Биокон" входит в группу компаний "Биокон" и специализируется на фармацевтической логистике и складском хозяйстве. Компания предоставляет международным фармпроизводителям и их украинским представительствам.

Группа Биокон работает на украинском рынке с 1992 года. Сначала компания занималась дистрибуцией лекарственных средств, а с 1994 начала оказывать услуги таможенно-лицензионного склада.

Комплекс расположен в Бориспольском районе вблизи международного аэропорта "Борисполь" и основных автодорог. Его площадь составляет около 30 тысяч квадратных метров.

Напомним, на протяжении лета Россия системно избивала по составам украинских издательств.

В ночь на 28 августа сгорели книжные склады сразу издательств, а до этого, в июле и августе, огонь уничтожил сотни тысяч экземпляров на складах BookChef.

По оценкам отрасли, за два месяца атаки стоили рынку до пятнадцати миллионов книг.

Между тем, как сообщало РБК-Украина, массированные удары по распределительным центрам летом нанесли украинскому бизнесу миллиардный ущерб: прямой ущерб отдельных компаний превысил двадцать четыре миллиарда семьсот миллионов гривен.

Эксперты прогнозируют, что перестройка логистики может поднять цены на отдельные товары на семь-двенадцать процентов.

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