Вторгнення в Україну: російський ринок акцій обвалився більш ніж на 10%

Московська біржа зустріла різким зниженням свого індексу новини про вторгнення Росії в Україну. Падіння котирувань перевищило 11%, а курс російської валюти до долара перевищив 84 рублі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Московської біржі.
Індекс Московської біржі станом на 6:20 за київським часом знижувався на 11,08%. Курс долара вперше з січня 2016 року перевищив 84 рублі, а євро – 95 рублів – вперше з грудня 2014-го.
На тлі вторгнення Росії в Україну розпочалося різке зниження котирувань на Токійській фондовій біржі. У моменті індекс Nikkei, який відбиває курси акції понад 220 провідних японських компаній, втратив 2,2%.
Нагадаємо, близько 05:00 24 лютого Путін оголосив про проведення спецоперації проти України та ввів на територію країни російські війська.
Зазначимо, за даними МВС України, російські удари зазнали центрів військового управління, аеродромів, військових складів.