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Вторгнення Росії в Україну. За першу добу загинули понад 130 українських військових

Автор: Дмитрий Кузнецов

У перший день напади Росії на Україну загинули 137 українських військових, у тому числі 10 офіцерів. Поранення отримали 316 військовослужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського до українців.

"За попередніми даними, на жаль, ми втратили за сьогодні вже 137 наших героїв, наших громадян, з них 10 офіцерів. Поранено 316", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, за першу добу російського вторгнення Збройні Сили України (ЗСУ) знищили близько 400 військових армії Росії.

Відзначити, при захисті острова Зміїний загинули 13 українських прикордонників, їм присвоять звання Героя України посмертно.

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Володимир ЗеленськийЗбройні сили УкраїниВторгнення Росії до України