Вторжение России в Украину. За первые сутки погибли более 130 украинских военных

В первый день нападения России на Украину погибли 137 украинских военных, в том числе 10 офицеров. Ранения получили 316 военнослужащих.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского к украинцам.
"По предварительным данным, к сожалению, мы потеряли за сегодня уже 137 наших героев, наших граждан, из них 10 офицеров. Ранены 316", - сказал Зеленский.
Напомним, за первые сутки российского вторжения Вооруженные силы Украины (ВСУ) уничтожили около 400 военных армии России.
Отметим, при защите острова Змеиный погибли 13 украинских пограничников, им присвоят звание Героя Украины посмертно.