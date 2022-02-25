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Напад Росії на Україну. За першу добу загинули 400 російських військових

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Київ, П'ятниця 25 лютого 2022 00:03
Напад Росії на Україну. За першу добу загинули 400 російських військових Фото: за першу добу загинули 400 російських військових (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

За першу добу повномасштабної війни Збройні Сили України завдали втрат російським військам. Зокрема, на полях бою загинули майже 400 російських військових.

Про це заявив радник президента України Олексій Арестович, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "1+1".

"За нашими попередніми підрахунками, за першу добу вбито близько 400 російських військових", - сказав він.

Нагадаємо, в Україні тривають сутички з російськими військовими на ключових позиціях.

Детальніше про те, що зараз відбувається на Донбасі, про ситуацію в Україні і на українських кордонах, реакцію світу на події, що відбуваються через вторгнення Росії - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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