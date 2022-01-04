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У Брюсселі підтвердили дату засідання Ради НАТО-Росія

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Україна, Вівторок 04 січня 2022 11:52
У Брюсселі підтвердили дату засідання Ради НАТО-Росія Фото: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (www.nato.int)
Автор: Олександр Білоус

У Північноатлантичному альянсі підтвердили проведення засідання Ради Росія-НАТО 12 січня 2022 року. У НАТО закликали Москву "брати до уваги заклопотаності альянсу з приводу російських дій".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідь представника прес-служби НАТО російському Держагентству ТАСС.

"Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в якості Голови Ради Росія-НАТО скликав зустріч СРН 12 січня 2022 року", - йдеться в повідомленні прес-служби.

У ньому підкреслюється, що"діалог з Росією повинен проводитися на підставі взаємності, відповідати на заклопотаності НАТО з приводу російських дій".

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прийняв рішення скликати засідання Ради Росія-НАТО 12 січня 2022 року.

До цього прес-служба НАТО повідомила, що 12-13 січня в Брюсселі пройде засідання Військового комітету НАТО на рівні начальників генеральних штабів держав - членів Альянсу.

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