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США назвали три канали переговорів з Росією щодо "гарантій безпеки"

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Середа 29 грудня 2021 20:46
США назвали три канали переговорів з Росією щодо "гарантій безпеки" Фото: США назвали три канали переговорів з Росією щодо "гарантій безпеки" (flickr.com/stillwellmike)
Автор: Валерія Поліщук

Адміністрація президента Сполучених Штатів веде переговори щодо стримування нарощування Росією військової присутності на кордоні України по трьох каналах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення журналіста Джека Детч в Twitter.

Зокрема, США проведуть прямі переговори Росією в рамках діалогу зі стратегічної стабільності під керівництвом Держдепартаменту. Вони відбудуться 10 січня.

Також "гарантії безпеки" обговорять під час засідання Ради НАТО - Росія, яке заплановане на 12 січня.

При цьому третій канал переговорів відбудеться ближче до кінця січня під час зустрічі Росії з ОБСЄ.

Нагадаємо, раніше Верховний представник ЄС Жозеп Боррель заявляв, що рішення про безпеку в Європі не можуть прийматися двома сторонами. Він вважає, що Євросоюз повинен бути присутнім на переговорах РФ і США щодо "гарантій безпеки".

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Російська Федерація Сполучені Штати Америки
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