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Другий раз на день. Росія продовжує сипати ракетами по Кривому Рогу

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Дніпро, Четвер 15 вересня 2022 17:17
Другий раз на день. Росія продовжує сипати ракетами по Кривому Рогу Фото: Росія продовжує сипати ракетами по Кривому Рогу (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупаційні війська завдали ще одного ракетного удару по Кривому Рогу. Вдруге за день і третій - за два останні дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення начальника військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула в Telegram.

"Кривий Ріг - ракетний удар. Залишайтесь у укриттях.
Нічого не знімайте та не викладайте у соцмережі", - розповів він.

За його словами, знову два прольоти в районі гідротехнічних споруд.

Як повідомлялося, сьогодні російські окупаційні війська завдали ще одного ракетного удару по Кривому Розі. Внаслідок обстрілу пошкоджено промислове підприємство.

Також у середу, 14 вересня, російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Пізніше стало відомо, що російські військові ударили ракетою Х-101 з літака Ту-95МС. Загальна кількість випущених ракет по місту становила 8. Російські окупанти для ударів по Кривому Рогу застосували ракети типу "Кинджал" і "Іскандер". Метою окупантів були гідротехнічні споруди, таким чином РФ хотіла створити НС. На місці атаки спостерігався значний витік води. В місті виникли проблеми з водою. Після російських ракетних ударів по гідротехнічній споруді в Кривому Розі в річці Інгулець піднявся рівень води. Жителів деяких вулиць закликали евакуюватися.

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Кривий Ріг Дніпропетровська область
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