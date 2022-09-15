Другий раз на день. Росія продовжує сипати ракетами по Кривому Рогу

Російські окупаційні війська завдали ще одного ракетного удару по Кривому Рогу. Вдруге за день і третій - за два останні дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення начальника військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула в Telegram .

"Кривий Ріг - ракетний удар. Залишайтесь у укриттях.

Нічого не знімайте та не викладайте у соцмережі", - розповів він.

За його словами, знову два прольоти в районі гідротехнічних споруд.