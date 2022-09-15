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По Кривому Рогу завдано ще один ракетний удар: окупанти потрапили в промислове підприємство

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Кривий Ріг, Четвер 15 вересня 2022 13:53
По Кривому Рогу завдано ще один ракетний удар: окупанти потрапили в промислове підприємство Фото: по Кривому Рогу завдано ще один ракетний удар (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Російські окупаційні війська завдали ще одного ракетного удару по Кривому Рогу. В результаті обстрілу пошкоджено промислове підприємство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення начальника військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула в Telegram.

"Знову крилата ракета. Попадання в промислове підприємство. Руйнування серйозні, докладні наслідки уточнюються", - написав він.

За словами Вілкула, попередньо, в результаті ракетного удару обійшлося без втрат.

У свою чергу голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко підтвердив інформацію про новий ракетний удар по місту.

"У нас знову ракетна атака на Кривий Ріг. Росіяни потрапили в об'єкт промислової інфраструктури. Попередньо, без постраждалих", - написав він у Telegram.

Глава ОВА повідомив, що масштаби руйнувань уточнюються.

"Ворог хоче залякати нас щоденними тривогами і ракетами. Але у нього нічого не вийде. За кожен удар прийде Розплата. Стоїмо!",- додав Резніченко.

Нагадаємо, напередодні ввечері окупанти завдали вісім ракетних ударів по Кривому Рогу. Метою окупантів були гідротехнічні споруди, таким чином РФ хотіла створити НС.

Пізніше стало відомо, що російські військові завдали ракетного удару по Кривому Рогу ракетою Х-101 з літака Ту-95МС.

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