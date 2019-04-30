У другому турі виборів не використали понад 12 млн бюлетенів

Фото: Тетяна Сліпачук (РБК-Україна)

ЦВК розповіла, скільки всього було надруковано бюлетенів

На оголошенні результатів виборів 2019 глава Центрвиборчкому Тетяна Сліпачук зазначила, що у другому турі не використали понад 12 млн бюлетенів. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За її словами, до другого туру виготовили близько 30,7 млн бюлетенів, з яких не передали окружним комісіям та підлягають знищенню тільки 90.

"Кількість невикористаних виборчих бюлетенів - 12,2 млн", - повідомила Сліпачук.

Нагадаємо, раніше ЦВК оголосила офіційні результати виборів. Таким чином, обраним президентом України визнано Володимра Зеленського, який переміг Петра Порошенка. Зокрема, Зеленський отримав 73,22% голосів, у той час як чинний президент набрав 24,45%

Тепер протягом 30 днів має пройти інавгурація нового президента, конкретну дату встановить Верховна рада. Як раніше повідомляло РБК-Україна, можливою датою інавгурації є 28 травня

Зазначимо, сьогодні Сліпачук також розповіла, що результати виборів 2019 не оскаржуються в українських судах. Вона уточнила, що суди відмовили в раніше поданих позовах проти Володимира Зеленського.